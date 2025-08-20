ورود دادستان مرکز خوزستان به پرونده ۱۵ محکوم قصاص بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از زندان سپیدار اهواز با ۱۵ زندانی محکوم به قصاص و جرایم سنگین که بیش از یک دهه بدون تعیین تکلیف نهایی در حبس به سر می‌برند، دیدار کرد.

وی در این دیدار که با حضور معاونان قضائی دادگستری، قاضی ناظر زندان، بازپرس دادسرای اهواز، مدیرکل زندان‌های استان و مدیر زندان سپیدار برگزار شد، به سخنان و گلایه‌های زندانیان گوش فرا داد.

خلفیان با اشاره به بلاتکلیفی طولانی‌مدت این محکومان بیان کرد: متأسفانه عدم پیگیری اولیای دم در ارائه تقاضای اجرای حکم قصاص یا عفو، باعث شده این زندانیان سال‌ها در شرایط بلاتکلیفی بمانند که این وضعیت، فشار روانی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده و اجرای احکام را مختل می‌کند.

وی با تأکید بر حفظ حقوق زندانیان حتی در شرایط محکومیت، دستور داد با استفاده از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و ظرفیت شورای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها آغاز شود تا ضمن رعایت حقوق اولیای دم، حقوق محکومان نیز حفظ شود.