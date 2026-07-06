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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

رهایی محکوم به قصاص پس از ۲۶ سال حبس در خوزستان

رهایی محکوم به قصاص پس از ۲۶ سال حبس در خوزستان

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان از آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۲۶ سال تحمل حبس با پیگیری‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلفیان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در سال ۱۳۷۹ در جریان نزاعی میان دو نفر در یکی از شهرهای استان خوزستان، یک نفر به قتل رسید و متهم پس از دستگیری و طی مراحل قانونی، به قصاص محکوم شد.

وی افزود: در جریان بازدید از زندان مرکزی اهواز و در قالب طرح پایش زندانیان، پرونده این زندانی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و با هدف پیگیری وضعیت وی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فراهم‌سازی شرایط بازگشت او به جامعه، موضوع به دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای مرکز استان ارجاع گردید.

دادستان مرکز استان خوزستان گفت: در این مدت با تدابیر و پیگیری‌های مجموعه دادستانی، هماهنگی و هم‌افزایی با قاضی ناظر بر زندان‌، مدیر زندان مرکزی اهواز، قاضی شعبه سوم اجرای احکام کیفری و به ویژه نگاه متعهدانه و دلسوزانه ریاست محترم قوه قضائیه و با اخذ وجه التزام از محکوم علیه، آزادی این فرد را مورد موافقت قرار داد.

خلفیان بیان کرد: این زندانی که بیش از دو دهه از عمر خود را پشت میله‌های زندان مرکزی اهواز سپری کرده بود، پس از ۲۶ سال از زندان آزاد شد.

کد مطلب 6880851

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