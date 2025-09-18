  1. استانها
  2. همدان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

امنیت و اقتدار ایران، برکت خون شهداست

همدان- استاندار همدان با دیدار خانواده شهید محمدحسن اصلانی گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل ایثار شهدا و استقامت خانواده‌های آنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید محمدحسن اصلانی در درگزین با گرامیداشت مقام شامخ شهدا اظهار کرد: اگر انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره)، حضور مردم و ایثارگری رزمندگان نبود، جمهوری اسلامی ایران به جایگاه امروز خود نمی‌رسید.

وی با اشاره به جانفشانی جوانان این سرزمین در جبهه‌ها افزود: بسیاری از آنان به شهادت رسیدند، جمعی اسیر یا جانباز شدند و برخی سال‌ها با درد و رنج جانبازی زندگی کردند؛ این‌ها سرمایه‌های واقعی کشور هستند.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی نتیجه صبر و استقامت مادران، همسران، خواهران و فرزندان شهداست و این امنیت و اقتدار، برکتی الهی است که باید قدردان آن باشیم.

استاندار همدان هدف از دیدار با خانواده شهدا را ادای احترام و بهره‌مندی از فضای معنوی این دیدارها دانست.

