امنیت و اقتدار ایران، برکت خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید محمدحسن اصلانی در درگزین با گرامیداشت مقام شامخ شهدا اظهار کرد: اگر انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره)، حضور مردم و ایثارگری رزمندگان نبود، جمهوری اسلامی ایران به جایگاه امروز خود نمی‌رسید.

وی با اشاره به جانفشانی جوانان این سرزمین در جبهه‌ها افزود: بسیاری از آنان به شهادت رسیدند، جمعی اسیر یا جانباز شدند و برخی سال‌ها با درد و رنج جانبازی زندگی کردند؛ این‌ها سرمایه‌های واقعی کشور هستند.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی نتیجه صبر و استقامت مادران، همسران، خواهران و فرزندان شهداست و این امنیت و اقتدار، برکتی الهی است که باید قدردان آن باشیم.

استاندار همدان هدف از دیدار با خانواده شهدا را ادای احترام و بهره‌مندی از فضای معنوی این دیدارها دانست.