موارد استفاده از مارگارین چیست؟ نکاتی که باید بدانید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مارگارین یک خوراکی است که قرنها با ما بوده و بیشتر ما آن را با صبحانه و نانهای تست میشناسیم. اما آیا میدانستید که کاربردهای این اسپرید گیاهی بسیار متنوعتر است؟ در این مقاله، بهصورت حرفهای بررسی میکنیم که مارگارین را چگونه میتوانید در آشپزی روزمره، نانپزی، شیرینیپزی و فراتر از آن بهکار ببرید و آیا جایگزین خوبی برای کره است یا خیر؟
بهترین موارد استفاده از مارگارین
از طعم جذاب مارگارین که به بگذریم، این خوراکی ارزشهای غذایی قابلتوجهی هم دارد. ویتامینهایA ،D ، E، اسیدهای چرب ضروری و امگا ۳ و ۶ برخی از مهمترین موادی هستند که در مارگارین مییابید. دقیقاً به همین دلیل، زمانش رسیده که مارگارین را به غذاهای خود اضافه کنید. در ادامه چند ایده جذاب را با شما به اشتراک میگذاریم.
تهیه انواع اسنک
تقریباً تمام مردم جهان عاشق اسنکهایی مانند کوکی شکلاتی و بیسکوییت قهوه هستند، خصوصاً وقتی که به سال نو نزدیک میشویم. برای اینکه به بهترین نتایج ممکن در تهیه اسنک دست پیدا کنید، به سراغ مارگارینهای سخت بروید چون مارگارینهای نرم باعث میشوند کوکیهایی نازک و بیروح گیرتان بیاید.
با افزودن اندکی مارگارین به بیسکوییتها و کوکیها میتوانید هم بافتی تردتر به آنها بدهید و هم طعمی خوشایندتر. هنگامی که مشغول شیرینیپزی و نانپزی با مارگارین شدید، به این نکته دقت داشته باشید که مارگارین در زمانی کمتر از کره معمولی آب میشود.
ماهی
روشهای بسیار زیادی برای طبخ ماهی وجود دارد. چه بخواهید کیک ماهی درست کنید و چه قزلآلای کبابی، مارگارین هنگام طعمدار کردن ماهی به کارتان خواهد آمد. اگر هم تصمیم گرفتید ماهی را سرخ کنید و تفت دهید، مطمئن شوید دما در مقدار متعادل باشد تا مارگارین نسوزد و طعم خود را از دست ندهد.
تهیه انواع پنکیک
هم کودکان و هم بزرگسالان عاشق این هستند که صبح خود را با پنکیک آغاز کنند و مارگارین میتواند این غذای دوستداشتنی را حتی از قبل هم جذابتر کند. هنگام تهیه پنکیک، از مارگارین آبشده استفاده و آن را با شیر مخلوط کنید. این یکی از بهترین موارد استفاده از مارگارین به جای کره است و خودتان کاملاً تفاوت را در طعم پنکیک احساس خواهید کرد.
پاستا و سس گوجه فرنگی
هنگامی که مشغول تهیه سس گوجه فرنگی خانگی هستید، اجازه دهید مارگارین درون ماهیتابه آب شود و سپس پیازها را به آن اضافه کنید. تفت دادن باعث میشود پیازها شکلی نرم به خود بگیرند و برای اضافه شدن باقی مواد آماده شوند. ترکیب این سس با پاستا ایتالیایی معرکه میشود و طعم مارگارین را به خوبی هم زیر زبان احساس خواهید کرد.
کروسان
چه مارگارین را روی کروسان بمالید و چه از آن به عنوان یکی از مواد اولیه کروسان استفاده کنید، نتیجه کار عالی خواهد شد. نانوایان فرانسوی برای مدتزمانی طولانی، کروسان را با مارگارین میپختند که البته این نوع کروسان، شکلی متفاوت از آن شکل هلالی کلاسیک دارد.
آیا میشود از مارگارین به جای کره استفاده کرد؟
چه محدودیتهای تغذیهای داشته باشید و چه دنبال گزینهای سالمتر بگردید، این سوال احتمالاً برایتان مطرح شده باشد که آیا میتوان از مارگارین به جای کره در شیرینیپزی و نانپزی استفاده کرد؟ در پاسخ باید گفت بله، مارگارین میتواند در تمام نانها و شیرینیها جایگزین کره شود. مگر اینکه در دستور غذا به صراحت گفته شده باشد که از مارگارین استفاده نکنید.
اگر تصمیم گرفتید نان و شیرینی را هم به موارد استفاده از مارگارین اضافه کنید، لازم است این را هم بدانید که هیچ تفاوتی از نظر مقدار مورد نیاز وجود ندارد. این یعنی اگر در دستور آمده که از یک لیوان کره استفاده کنید، باید به سراغ یک لیوان مارگارین بروید. بله، به همین سادگی.
مزایای استفاده از مارگارین به جای کره
بسیار خب، میدانیم که میشود از مارگارین به جای کره استفاده کرد. اما چنین کاری اصلاً چه مزایایی دارد؟ در ادامه سه مزیت استفاده از این خوراکی جذاب را آوردهایم.
گزینهای احتمالاً سالمتر از کره
اینکه آیا مارگارین واقعاً سالمتر از کره است یا خیر، بحثی طولانی میطلبد. اما مشخص است که مارگارین به خاطر اینکه چربیهای اشباع کمتری نسبت به کره دارد، برای سلامت قلب و عروق بهتر به حساب میآید. پس اگر میخواهید چیزی را جایگزین کره کنید که برای سلامت بدنتان بهتر باشد، مارگارین گزینهای خوب است.
البته که باید به نوع مارگارینی که استفاده میکنید هم توجه کنید. پیش از هر چیز مواد تشکیلدهنده مارگارین را بررسی کنید تا محصولی که انتخاب میکنید آلوده به چربیها، مواد شیمیایی و دیگر مواد بیارزش و اضافه نباشد.
گزینهای احتمالاً مناسب برای رژیم وگان
برخی از مارگارینها (اما نه همه آنها) با رژیم غذایی وگان سازگاری دارند. بنابراین اگر به دنبال جایگزینی برای کره میگردید که کاملاً گیاهی باشد، میتوانید محصول مورد نظرتان را در میان انواع مارگارینها بیابید. بار دیگر بسیار مهم است که مواد تشکیلدهنده را بررسی کنید چون برخی مارگارینها با استفاده از مواد لبنی مانند شیر گاو و کازئین تهیه میشوند.
برخی از مردم به مارگارین کره گیاهی میگویند، که هر چند عبارت اشتباهی نیست اما کره گیاهی شامل دسته بسیار بزرگتری از کرهها میشود.
امکان تهیه خوراکیهای نرمتر
وقتی نوبت به شیرینیپزی و نانپزی میرسد، استفاده از مارگارین باعث میشود خوراکیهایی معمولاً نرمتر و شکنندهتر از خوراکیهای تهیه شده با کره گیرتان بیاید. با در نظر گرفتن این موضوع اگر میخواهید کوکی، کیک اسفنجی، براونی بادامزمینی یا هر شیرینی خانگی دیگری را به شکلی بسیار نرم تهیه کنید، حتماً سراغ مارگارین بروید.
معایب استفاده از مارگارین به جای کره
مارگارین هم مثل هر چیز دیگری در این جهان، مزایا و معایبی دارد. حالا که مزایا را میدانیم، بیایید بدیهای مارگارین را هم بررسی کنیم.
شدیداً فرآوری شده
هنوز به یقین نمیدانیم که آیا مارگارین گزینهای سالمتر از کره است یا خیر، اما پژوهشهای مختلف اثبات کردهاند که برای سلامت قلب و تعادل سطح کلسترول خون، بهتر از کره تلقی میشوند. اما طبیعتاً راجع به سالمترین خوراکی جهان صحبت نمیکنیم.
مارگارین شدیداً فرآوری شده است و معمولاً همراه با موادی به دستتان میرسد که نامشان هیچوقت به گوشتان نخورده. از طرف دیگر، کره آنقدرها فرآوری نمیشود و معمولاً با اطمینان خاطر بیشتری میتوان از آن استفاده کرد.
غلظت و غنای کمتر
خیلی از ما وقتی به دسر فکر میکنیم، یاد نوعی خوراکی احتمالاً شکلاتی و غلیظ میافتیم که حتی فکرش آب دهان را راه میاندازد و آرزو میکردیم بدون نگرانی راجع به چربی و شکر و کالری، از خوردن آن لذت میبردیم. وقتی از کره استفاده میکنید، تهیه چنین دسری آنقدر دشوار نخواهد بود.
اما هنگام استفاده از مارگارین شرایط عوض میشود. اگرچه مارگارین آنقدرها روی بافت و طعم تاثیر نمیگذارد، اما بزرگترین تفاوتی که ایجاد میکند، غلظت و گرانروی یا همان ویسکوزیته کمتر است. اما اگر این موضوع برایتان مهم نیست، در استفاده از مارگارین به جای کره تردید نکنید.
رطوبت و سرایت بیشتر
از مارگارین میتوان بدون هیچ مشکلی در انواع خوراکیها استفاده کرد. اما یک دغدغه بزرگ این است که وقتی از مارگارین در شیرینی و نان استفاده میکنید، باید منتظر سرایت آب بیشتری باشید چون مقدار آب موجود در مارگارین بالاتر از کره است. البته این اتفاق لزوماً بد نیست. رطوبت بیشتر به این معناست که کوکیهایی تردتر خواهید داشت.
پاسخ به سوالات متداول درباره موارد استفاده از مارگارین
حالا که موارد استفاده از مارگارین را میدانیم و از مزایا و معایب آن نسبت به کره هم باخبر شدیم، مقاله را با پاسخ دادن به برخی از سوالاتی که معمولاً ذهن کاربران را به خود مشغول میکنند به اتمام میرسانیم.
چه مقدار مارگارین را باید جایگزین کره در دستور غذا کرد؟
استفاده از مارگارین به جای کره، آسانتر از چیزی است که به نظر میرسد. حتی لازم نیست مقدار مواد را تغییر دهید. این یعنی اگر در دستور غذا آمده که یک قاشق غذاخوری کره استفاده کنید، میتوانید خیلی ساده به سراغ یک قاشق غذاخوری مارگارین بروید.
چرا مارگارین برای شیرینیپزی و نانپزی پیشنهاد نمیشود؟
اگرچه استفاده از مارگارین در شیرینیپزی و نانپزی غیر ممکن نیست و حتی مزایایی دارد، برخی چنین کاری را پیشنهاد نمیکنند. علت موضوع، غلظت و غنای بیشتر کره سنتی است. مارگارین آب بیشتر و چربی کمتر از کره دارد و بنابراین میتواند بافت برخی خوراکیها مانند کوکیها را تغییر دهد.
به جز مارگارین، جایگزینهای سالم کره چیست؟
اگر به دنبال جایگزینی سالم برای کره در پختوپز میگردید، گزینههای مختلفی پیش رویتان قرار گرفته و برای مثال میتوانید به سراغ روغن کرمانشاهی، ماست یونانی یا روغن زیتون بروید.
معرفی کره گیاهی پخت و پز لیو
کره گیاهی پخت و پز لیو، از برند کاله، گزینهای کاملاً گیاهی و بدون کلسترول یا محصولات لبنی است. این محصول ویژه آشپزی طراحی شده و دارای نقطه دود بالا است یعنی برای تفت، پخت و حرارت بالا بینظیر است و خطر سوختن را کاهش میدهد.
بافت نرم و قابل پخش این کره، طعم یادآور کره کلاسیک را حفظ کرده و برای وگانها، افراد حساس به لاکتوز یا کسانی که دنبال گزینه کمچرب هستند، بسیار مناسب است.
جمعبندی
مارگارین، یک خوراکی جایش در سفره ما بازتر از آن است که فقط برای نان صبحانه محدود شود. با استفاده هوشمندانه میتواند جایگزین کره در آشپزی، پختوپز و شیرینیپزی شود و در بسیاری از موارد، گزینهای کمتر فرآوریشده، گیاهی و مناسبتر برای قلب باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما