  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

همه میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز شنبه فعال است

همه میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز شنبه فعال است

همه میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز شنبه اول شهریور ماه باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به رغم اعلام تعطیلی روز شنبه از سوی دولت، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز اول شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب فعال هستند.

همچنین فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز یک شنبه دوم شهریورماه مصادف با سالروز شهادت امام رضا (ع) از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود.

شهروندان همچنین با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد می‌توانند تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کمترین زمان و از نزدیک‌ترین بازار یا میدان میوه و تره‌بار تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود.

کد خبر 6566098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها