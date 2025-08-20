به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «اندیشه‌ورزی اربعین حسینی، جلوه قدرت نرم در معادلات جهانی» به همت مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها، با حضور پرشور اندیشمندان برجسته داخلی و صاحب‌نظرانی از کشورهای مصر، لبنان، عراق، آفریقای جنوبی، مراکش و تونس به صورت برخط در تالار غدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، شخصیت‌هایی همچون سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور سابق، ارباب سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمدی معاون فرهنگی ستاد مرکزی اربعین، محسن زاده معاون وزیر دادگستری، محمود واعظی رئیس مرکز همکاری‌های بین المللی همکاری‌های قرآنی دانشگاه‌ها، فریدون باقری دبیر مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها و دیگر شخصیت‌های علمی و فرهنگی و اساتید دانشگاه‌ها نیز حضور داشتند که به غنای مباحث مطرح‌شده افزودند. این رویداد فکری، با هدف تعمیق ابعاد بین‌المللی و تبیین جایگاه بی‌نظیر حماسه اربعین در تحولات جهانی، مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت.

فریدون باقری دبیر مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها در حاشیه این نشست، در مصاحبه‌ای تأکید کرد: "اربعین حسینی تنها یک رویداد مذهبی نیست؛ بلکه با قدرت نرم بی‌بدیل خود، تبدیل به یک گفتمان جهانی شده است که می‌تواند معادلات بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. این گردهمایی فکری، فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه‌ها و ارائه راهکارهای نوین جهت ترویج هرچه بیشتر این حقیقت بزرگ در جهان است.

وی افزود: "حضور مجازی اندیشمندانی از کشورهای مختلف اسلامی و آفریقایی در این نشست، نشان‌دهنده عطش جهانی برای فهم عمیق‌تر پیام اربعین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌شمار آن در راستای صلح، همگرایی و عدالت‌خواهی است.

باقری در ادامه به خروجی این نشست اشاره کرد و گفت: در این نشست چند موضوع مورد واکاوی نخبگان قرار گرفت از جمله تبیین جایگاه قدرت نرم اربعین در هندسه جهانی، اینکه شرکت‌کنندگان بر لزوم تبیین علمی و عملی ابعاد قدرت نرم اربعین در مناسبات جهانی تأکید کردند. این نشست به خوبی نشان داد که اربعین فراتر از یک آئین مذهبی، به عنوان یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، قابلیت تأثیرگذاری عمیقی بر معادلات جهانی دارد.

وی گفت، همچنین موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفت، نقش اندیشمندان جهان اسلام در ترویج گفتمان اربعین است که حاضران در این نشست، بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال و هماهنگ اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام در بازنمایی صحیح و ترویج ابعاد فکری و فرهنگی اربعین در سطح بین‌الملل تأکید کردند. این هم‌اندیشی، گامی مهم در راستای ایجاد یک جبهه فکری واحد برای تبیین و ترویج این گفتمان اصیل بود.

دبیر مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها در ادامه سومین نتایج حاصله از مباحث امروز را ارائه راهکارهای عملی برای توسعه فرهنگی و رسانه‌ای اربعین ذکر کرد و افزود: بحث و تبادل نظر پیرامون بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، تولید محتوای غنی و تأثیرگذار، و همچنین برنامه‌ریزی برای رویدادهای فرهنگی مشترک، از جمله دستاوردهای این نشست بود. هدف، معرفی هرچه فراگیرتر ابعاد معنوی، اجتماعی و انسانی اربعین به جهانیان است.

این نشست، با آرزوی تداوم همگرایی و هم‌افزایی میان اندیشمندان جهان اسلام، به کار خود پایان داد.