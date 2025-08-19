پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی‌ارشد، جهت پذیرش به شیوه استادمحور بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس عناوین رساله اعلام شده در جدول ۳ مورد بررسی قرار می‏ دهد.

در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند ثبت‌نام اولیه خود را از ۲۷ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۴ صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه گلستان انجام دهند.

برای دیدن اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.