پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری علم و صنعت

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران از پذیرش دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی‌ارشد در دوره دکتری به روش استادمحور و بدون آزمون استعدادهای درخشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی‌ارشد، جهت پذیرش به شیوه استادمحور بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس عناوین رساله اعلام شده در جدول ۳ مورد بررسی قرار می‏ دهد.

در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند ثبت‌نام اولیه خود را از ۲۷ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۴ صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه گلستان انجام دهند.

برای دیدن اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.

شبنم درخشان

