مراسم سوگواری دهه آخر صفر در مرکز اسلامی امام علی(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی و عظیم الشأن اسلام، پیام آور مهربانی و رحمت، حضرت رسول اکرم، محمد مصطفی (ص)، شهادت دومین اختر تابناک ولایت و امامت، کریم اهل بیت (ع)، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و نیز سالروز شهادت جانسوز هشتمین گوهر تابناک آسمان ولایت و امامت، عالم آل محمد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) شیعیان مقیم منطقه اسکاندیناوی و کشور سوئد در مرکز اسلامی امام علی (ع) به عزاداری خواهند پرداخت.

مجلس سوگواری روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برابر با ۲۱ تا ۲۳ آگوست ۲۰۲۵ برگزار می‌گردد. برنامه هرشب از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز آغاز می‌شود.

برنامه‌ها به ترتیب شامل تلاوت قرآن کریم، زیارات وارده، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، مرثیه سرایی ذاکر اهل بیت (ع) سید علی معصومی، پذیرایی شام و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا خواهد بود.