بوتاکس معده؛ روشی غیراستاندارد و پرعارضه برای کاهش وزن

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سینا، متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی با انتقاد از تبلیغات گسترده پیرامون بوتاکس معده گفت: تا به امروز تزریق بوتاکس به معده در هیچ مرجع علمی به‌عنوان روش درمان چاقی تأیید نشده و همچنان در مراحل تحقیقاتی است. متأسفانه در کشور ما این روش به‌عنوان راه‌حلی سریع معرفی می‌شود، در حالی که اثرگذاری آن یا بسیار ناچیز است یا در صورت بروز، کاملاً موقت خواهد بود.

وی با این تأکید که بوتاکس معده در بهترین حالت فقط کاهش وزن موقتی ایجاد می‌کند، افزود: عوارض گوارشی مانند زخم معده، ریفلاکس شدید، تهوع و استفراغ در بیمارانی که بوتاکس معده انجام داده‌اند شایع است و حتی در مواردی شاهد بازگشت وزنی بیشتر از وزن اولیه بوده‌ایم. و مهم‌تر آن‌که بازگرداندن اثرات سم بوتاکس تقریباً غیرممکن است و تکرار تزریق، تنها به معنای ورود دوباره یک ماده خطرناک به بدن خواهد بود.

سینا تصریح کرد؛ بوتاکس معده می‌تواند عوارض سیستمیک مهلکی همچون؛ بروز مشکلات شدید عصبی - انتشار سم در کل بدن - التهاب و ورم معده - و نیاز به تزریق‌های مکرر برای حفظ اثر بوتاکس ایجاد کند.

این متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی با اشاره به اینکه اطلاعات مورد نیاز درباره انواع جراحی‌های لاغری در آدرس https://slimbeauty.clinic قابل ملاحظه است، تأکید کرد: روند درمانی چاقی از طریق انجام بوتاکس معده سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد و نباید به عنوان یک روش درمانی توصیه شود.

جراحی‌های لاغری؛ آخرین راهکار استاندارد

در همین راستا، ماهر کردی، فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی، به اثربخشی روش‌های علمی و استاندارد کاهش وزن تأکید کرد و گفت: بوتاکس معده با این گستردگی در هیچ نقطه‌ای از جهان انجام نمی‌شود. درمان‌های مورد تأیید جهانی برای چاقی، جراحی‌های اسلیو و بای‌پس معده هستند که اثربخشی ماندگار و عوارض بسیار کمتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته جراحی تنها برای بیماران خاصی توصیه می‌شود؛ افرادی با شاخص توده بدنی (BMI) بالای ۳۵ یا کسانی که با BMI بین ۳۰ تا ۳۵ به بیماری‌های جدی مانند دیابت، فشار خون بالا، کبد چرب یا مشکلات مفصلی دچارند.

کردی تأکید کرد: اولین و مهم‌ترین گام در کاهش وزن، اصلاح سبک زندگی است. رژیم غذایی سالم و ورزش منظم همیشه باید خط مقدم درمان باشد. جراحی، تنها آخرین گزینه و در شرایط خاص انجام می‌شود.

وی افزود: سلامت بیماران نباید قربانی روش‌های تبلیغاتی و غیر استانداردی مانند بوتاکس معده شود. این روش نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند به بهای سنگینی برای بیماران تمام شود.