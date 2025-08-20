به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم علایی صبح چهارشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: با احداث فاز دوم این تصفیهخانه با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب مجموع ظرفیت پالایش کل آن به پنج هزار متر مکعب در شبانهروز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: فاز دوم تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل یکی از مدرنترین تصفیهخانههای کشور است که پساب خروجی استاندارد و مدرن دارد.
علایی به برنامههای این شرکت برای بازسازی فاز اول تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اشاره کرد و گفت: برای بازسازی فاز اول نیز اقداماتی در دست اجرا است که امیدواریم استانداردهای لازم اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این واحد برقرار شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل با تاکید بر بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیهخانهها ادامه داد: در حال حاضر پساب خروجی از تصفیهخانههای استان به حد مطلوب و استاندارد رسیده است.
علایی با اشاره به فعالیت چهار تصفیهخانه در شهرکها و نواحی صنعتی استان اظهار کرد: با همراهی نهادهای نظارتی از جمله دادستانی نمین مشکل رهاسازی پساب برخی از کارخانهها به رودخانه قره سو رفع شده است.
