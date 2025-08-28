به مناسبت هفته دولت، ۶ طرح آب و فاضلاب در شهرستان اردبیل افتتاح شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی شبکه فاضلاب محلات ۱۳ گانه اردبیل گفت: اجرای این شبکه فاضلاب با برآورد اولیه ۱۰ هزار میلیارد ریال و به امتداد ۲۰۰ کیلومتر برنامه‌ریزی شده است.

مسعود خیرجو با اشاره به طرح‌های هفته دولت آب و فاضلاب اردبیل افزود: در روستای علی آباد گلمغان به طول ۶.۵ کیلومتر شبکه گذاری، کنتورگذاری، تجهیز پمپاژ سرچاهی و بهسازی چشمه انجام گرفته که به همراه خط انتقال روستای میجندی به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: در روستای خیارک و ینگجه ملامحمد حسن، اجرا و استانداردسازی داخل شبکه به طول ۱۰ کیلومتر و کنتورگذاری ۲۳۰ انشعاب و تجهیز پمپاژ سرچاهی به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه اصلاح مخزن ۶۰ مترمکعبی و اصلاح خط انتقال روستای شندرشامی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال به پایان رسیده است، گفت: توسعه شبکه فاضلاب به طول هفت کیلومتر در مرکز و قسمت غربی شهر به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

خیرجو با بیان اینکه بیش از ۳۰ شهر و ۹۹۱ روستای استان اردبیل زیرپوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل قرار داشته و ۴۰۱ هزار نفر در مناطق روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند گفت: در سایر شهرستان‌ها نیز با فعالیت شبانه روزی عوامل شرکت آب و فاضلاب استان، کارهای خوبی انجام شده و بیشتر آنها در حال افتتاح است و برخی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

وی درپایان گفت: خط انتقال فاضلاب شهری در تصفیه خانه مدول دوم اردبیل با پیشرفت ۹۵ درصد و تصفیه خانه با پیشرفت ۷۸ درصد در حال اجراست و با تأمین اعتبار لازم در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید.