به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و چهل و دومین نشست عصرانه داستان‌نویسان رضوی در فروشگاه مرکزی به نشر، کتاب «قرار با خورشید» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور مهدی قزلی، دبیر و گردآورنده این اثر، مهدی سیم‌ریز مدیر تولید انتشارات به‌نشر، سید علیرضا مهرداد نویسنده و منتقد ادبی و جمعی از نویسندگان و علاقه‌مندان به ادبیات دینی همراه بود.

مهدی قزلی، دبیر و گردآورنده این اثر، در این نشست با اشاره به خلأ موجود در ادبیات دینی معاصر، هدف از انتشار این کتاب را ارائه روایتی تازه و امروزی از ارتباط مردم با امام رضا (ع) و خروج از کلیشه‌های رایج دانست و گفت: این کتاب می‌خواهد نشان دهد که امام رضا (ع) جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی روزمره ماست و مواجهه با امام رضا (ع) تنها در حرم و زیارتخانه نیست، بلکه در تمام لحظه‌های زندگی ما از شادی‌ها، چالش‌ها و حتی قهر و آشتی‌های روزمره نیز جریان دارد.

وی افزود: ما در این کتاب به دنبال روایت زندگی واقعی بودیم، نه تکرار کلیشه‌های تکراری. از همین رو از ۲۰ نویسنده شناخته شده خواستیم تجربه‌های شخصی خود از مواجهه با امام رضا (ع) را بدون هیچ پیرایه و اغراقی بنویسند.

قزلی تنوع روایت‌ها از تجربیات شخصی نویسندگان تا مواجهه‌های غیرمتعارف با امام رضا (ع)، استفاده از نثر ادبی، بهره‌گیری از فضاهای آشنا برای خواننده امروزی و بیان روایت‌های صادقانه و عاری از اغراق‌های مرسوم در ادبیات مذهبی را از جمله ویژگی‌های ممتاز کتاب کتاب برشمرد.

این نویسنده با اشاره به لزوم آوردن روایت‌های مختلف در این اثر ادامه داد: به نظر من به اشتراک گذاشتن این امور شخصی و تجربه‌های شخصی نه تنها اشتباه نیست، بلکه این برون ریزی یک برون ریزی هویتی است و اگرچه یگانه و فرد فرد است اما وقتی در یک جا جمع می‌شود، هویت درست می‌کند و ما به بازخوانی این هویت احتیاج داریم. بخشی از این هویت از همین جنس است. وقتی ما به یک مکانی وارد می‌شویم که به یک شخص مقدس منسوب است همه‌مان در کلی‌ترین جنبه‌ها یک حال شبیه به هم پیدا می‌کنیم.

نشست بررسی کتاب «قرار با خورشید» با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید و جمعی از نویسندگان و شاعران اشعاری مرتبط با امام رضا (ع) را برای حاضران خواندند.

گفتنی است؛ کتاب «قرار با خورشید» در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۲۲۵ هزار تومان توسط انتشارات به نشر منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران نیز با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان مواجه شده است.