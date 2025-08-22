به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، این ایام را به همه مسلمانان تسلیت گفت و اظهار کرد: الگوگیری از سیره نبوی و زندگی کریمانه امام حسن (ع) ضرورت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: این شهیدان الگوی ساده‌زیستی، پاک دستی و خدمت بی‌منت به مردم بودند و امروز مسئولان باید از سیره آنان درس بگیرند.

نماینده ولی فقیه در گیلان درباره سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان اظهار داشت: لبنان به عنوان منطقه‌ای سوق‌الجیشی، همواره آبستن حوادث بوده و حزب‌الله به عنوان بازوی مقاومت در این کشور نقش کلیدی دارد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تلاش برخی کشورها از جمله عربستان برای کم‌رنگ جلوه دادن این سفر گفت: این سفر حامل پیام روشن و راهبردی برای جبهه مقاومت است.

وی همچنین با انتقاد از تحریم چهار قاضی دادگاه لاهه توسط آمریکا و هم‌پیمانانش گفت: این قضات پرونده جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را پیگیری می‌کنند و این اقدام اوج ظلم نظام سلطه است.

امام جمعه رشت با اشاره به بیانیه برخی اصلاح‌طلبان افزود: این بیانیه اهانتی به ملت ایران بود و همراهی با دشمنان انقلاب به شمار می‌رود.

وی در پایان خطاب به کسانی که توقف غنی‌سازی هسته‌ای را مطالبه می‌کنند گفت: آنها باید پاسخ دهند چرا در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای سکوت کرده‌اند و در مسیر تضعیف کشور حرکت می‌کنند.