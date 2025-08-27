علم کلید گشایش درهای حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی عادلی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به جایگاه والای علم در آموزه‌های دینی و سخنان امام علی علیه السلام گفت: علم‌آموزی سه رکن اساسی دارد یادگیری برای خدا، عمل به آن، و آموزش به دیگران و چنین فردی در ملکوت آسمان‌ها مورد یاد قرار می‌گیرد.

وی با استناد به فرمایشات امام علی (ع) در نهج‌البلاغه افزود: علم کلیدی است که همه درها با آن گشوده می‌شود.

عادلی همچنین به سخن پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: یک ساعت تفکر و علم‌آموزی از هفتاد ساعت عبادت برتر است.

وی در ادامه گفت: از نگاه امام رضا (ع)، اندیشه و علم از برترین عبادات محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام عادلی با تأکید بر اهمیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در نگاه نماینده ولی فقیه استان افزود: آیت الله فلاحتی جلسات منظم ماهانه با رؤسای دانشگاه‌های گیلان برگزار می‌شود تا ارتباط حوزه علم و دین تقویت گردد.