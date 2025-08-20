امیر کرمزاده، در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف یافتههای شاخص در فاز دوم کاوشهای باستانشناسی گذر کمرزرین مقابل مسجد کمرزرین خبر داد و گفت: این کاوشها از ۲۷ مردادماه سال جاری با مجوز رسمی و پس از پیگیریهای مداوم دستگاههای اجرایی آغاز شده است.
وی در توضیح اهمیت این کاوشها اظهار کرد: در همان روزهای نخست آغاز فعالیتهای میدانی، با بقایای ارزشمند معماری مربوط به دورههای مختلف اسلامی روبهرو شدیم. این بقایا در سطح گستردهای از محوطه قابل مشاهده است و نشانهای از غنای تاریخی این محدوده به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: علاوه بر آثار معماری، یافتههای منقول متعددی نیز به دست آمده که از جمله آنها میتوان به قطعات کاشیهای زرینفام ادوار اسلامی، سفالینههای شاخص و همچنین مسکوکات تاریخی اشاره کرد. این اشیا نه تنها ارزش هنری و باستانشناسی بالایی دارند بلکه بیانگر جایگاه ویژه این گذر در بستر تاریخ شهر اصفهان هستند.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه محل کاوش در حریم ثبت جهانی مسجد جامع عتیق قرار دارد، این یافتهها اهمیتی دوچندان پیدا میکنند و میتوانند اطلاعات جدید و ارزشمندی درباره لایههای تاریخی این بخش از شهر ارائه دهند.
کرمزاده با اشاره به فرایند آغاز این کاوشها تصریح کرد: پس از چالشهای متعدد و با حمایت دادستان محترم، سرانجام زمینه برای آغاز فاز دوم کاوش در تاریخ ۲۷ مردادماه فراهم شد. در این مسیر استاندار محترم، مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار اصفهان و دیگر مسئولان استانی همراهی و پیگیریهای جدی داشتند که لازم است از تلاش همه آنان صمیمانه قدردانی شود.
به گفته وی، ادامه کاوشهای باستانشناسی در گذر کمرزرین میتواند چشمانداز تازهای از تاریخ شهر اصفهان را آشکار سازد و یافتههای حاصل از آن در آینده برای مطالعات تطبیقی معماری و هنرهای وابسته در دورههای اسلامی بسیار راهگشا خواهد بود.
نظر شما