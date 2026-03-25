کشف روغن خوراکی احتکار شده در نوشهر

سروش هادی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بازرسان اداره صمت متوجه شدند یک واحد صنفی حدود ۲۰ کارتن روغن خوراکی را بدون عرضه به بازار در انبار نگه داشته است. برای این فروشنده پرونده تخلف تشکیل و مراحل قانونی اعمال جریمه آغاز شد.

وی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی گفت: در حالی که نیروهای مسلح کشور شبانه‌روز برای امنیت مردم فعالیت می‌کنند، برخی سودجویان با احتکار کالاهای ضروری، بازار را مختل می‌کنند.

رئیس اداره صمت نوشهر به فروشندگان هشدار داد که دستگاه‌های نظارتی در مقابل چنین تخلفاتی کوتاه نخواهند آمد و در صورت مشاهده، واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهند شد.

هادی‌زاده همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عدم درج قیمت کالا، مراتب را به شماره ۱۲۴ ستاد مبارزه با گران‌فروشی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی فوری انجام شود.