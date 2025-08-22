علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص برد استقلال برابر تراکتور در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر گفت: استقلال در روزی که منطقی بازی کرد توانست برنده از زمین خارج شود. درست است که استقلال خیلی خوب بازی نکرد اما ساپینتو به هدفی که داشت رسید. او هم توانست شکست در سوپر جام را جبران کند و هم به سه امتیاز هفته اول دست پیدا کند که برای او و بازیکنان بسیار مهم بود. آبی‌ها حالا با این برد با شرایط روحی بهتری خود را آماده دیدار برابر ذوب آهن در هفته دوم خواهند کرد. تراکتور هم مثل دیدار سوپر جام بازی نکرد و بازیکنانش شرایط خوبی نداشتند آنها حتی یک شوت هم به چارچوب دروازه استقلال نداشتند و در مجموع نتوانستند با داشتن آن همه بازیکن با کیفیت عملکرد قابل قبولی داشته باشند. در مورد این بازی باید بگویم دو تیم نمایش قابل قبولی را ارائه نکردند ولی این استقلال بود که توانست به سه امتیاز بازی دست پیدا کند.

فریب شکست ذوب آهن را نباید خورد

وی در خصوص دیدار هفته دوم استقلال برابر ذوب آهن اصفهان گفت: ذوبی ها در دیدار اول خود به خاطر یک اشتباه بچه‌گانه بازی را به حریف واگذار کردند و هفته اول را با شکست به پایان بردند ولی این اتفاق نباید بازیکنان استقلال را فریب دهد که می‌توانند به راحتی حریف را شکست دهند. ذوب آهن نمی‌خواهد در هفته دوم هم امتیاز از دست بدهد و به دنبال کسب یک امتیاز از این دیدار است. استقلال هم اگر می‌خواهد همانند هفته اول برنده از زمین خارج شود باید یک بازی منطقی از خود ارائه دهد تا بتواند در هفته دوم هم به سه امتیاز دست پیدا کند. استقلال باید از بازی‌های خانگی بیشترین امتیاز را کسب کند تا مدعی قهرمانی در لیگ برتر باشد. ساپینتو باید به خوبی حریف را آنالیز کرده و از نقاط ضعف حریف آگاهی پیدا کند تا از همان ضعف‌ها استفاده کرده و برنده این دیدار حساس باشد.

استقلال نیاز به بازیکن با تجربه دارد

کارشناس فوتبال در خصوص نقاط ضعف استقلال هم گفت: آبی‌پوشان باید چند بازیکن برای پست‌های مختلف به خدمت بگیرند تا کاملاً نقاط ضعف خود را پوشش دهند. کادر فنی هم تاکید داشته که باید هرچه زودتر بازیکنان مورد نظر جذب شوند تا یک تیم کامل در اختیار سرمربی قرار بگیرد. استقلال در فصل نقل و انتقالات دیرتر از سایر تیم‌ها دست به کار شد که ضرر آن را در اردوی ترکیه شاهد بودیم بنابراین باید در آخرین زمان‌های نقل و انتقالات تابستانی بهترین‌ها به خدمت گرفته شوند تا شاهد یک استقلال کامل و پر قدرت باشیم.

فیفا دی به سود استقلال خواهد بود

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلات لیگ به دلیل حضور تیم ملی در کافا به سود استقلال خواهد بود یا خیر گفت: این تعطیلات برای آبی‌پوشان مفید است چون بازیکنان تازه به خدمت گرفته شده می‌توانند در این فرصت طلایی با دیگر بازیکنان به وحدت تاکتیکی و هماهنگی تیمی برسند. ساپینتو شاید چند بازیکن را به دلیل حضور در تیم ملی از دست بدهد اما بیشتر نفرات را در اختیار خواهد داشت و این فرصت بسیار خوبی است تا نفرات جدید را با تفکرات خود آشنا کند.

مدیر عامل جدید کار سختی خواهد داشت

وی در خصوص جدایی جویباری و انتخاب یک مدیر جدید برای استقلال گفت: جویباری تلاش زیادی انجام داد تا بتواند استقلال را به آرامش و جایگاه واقعی خود برساند اما آنطور که انتظار می‌رفت موفق نبود ولی نباید از تلاش‌های شبانه روزی او بی تفاوت گذشت. برای انتخاب مدیر عامل جدید رئیس و اعضای جدید هیئت مدیره باید با بزرگان استقلال مشورت کرده تا بهترین گزینه را انتخاب کنند. مدیر عامل جدید باید از استقلال شناخت داشته باشد. فضای استقلال را به خوبی بشناسد و با بازیکنان ارتباط خوبی برقرار کند. انتخاب مدیر عامل باید هوشمندانه باشد و نباید عجولانه مدیر عامل انتخاب شود. یک انتخاب خوب می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت آبی‌پوشان داشته باشد.

هواداران دست از حمایت برندارند

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: فوتبال بدون تماشاگر بی معناست و گرمای لیگ به حضور تماشاگران مربوط می‌شود. در بازی استقلال و تراکتور سکوت کامل در ورزشگاه حاکم بود و جذابیتی وجود نداشت. هواداران استقلال باید در دیدار برابر ذوب آهن ورزشگاه را پر کنند و ۹۰ دقیقه از تیم حمایت کنند و وارد حاشیه‌ها نشوند. حمایت آنها به بازیکنان کمک خواهند کرد تا با انرژی بیشتری مقابل ذوب آهن بازی کنند و به طور حتم حمایت همه جانبه آنها باعث خواهد شد تیم به هدفش که پیروزی برابر ذوب آهن است دست پیدا کنند تا جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.