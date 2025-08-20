  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

کارهای بدون مشاوره نسل آینده را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: کارهای بدون مطالعه و مشاوره می‌تواند نسل‌های آینده را با چالش‌های جدی مواجه کند و باید برنامه‌ریزی علمی و دقیق در حوزه کارآفرینی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با اعضای هیأت امنای کانون کارآفرینان استان اردبیل گفت: حمایت هدفمند و راه‌اندازی پویش استفاده از کالای استانی و تولیدات بومی، منجر به توسعه کارآفرینی می‌شود.

وی اظهار کرد: حمایت گسترده از تولیدات استانی و تقویت زیرساخت‌های کارآفرینی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغات محیطی افزایش اشتغال و انگیزه تولیدکنندگان را به‌دنبال دارد.

وی خواستار برگزاری جلسات فصلی با کارآفرینان شد و افزود: مسیر فعالیت این کانون کارشناسی، تخصصی و دارای نتیجه اقتصادی است و مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی برای همکاری و حمایت از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

استاندار اردبیل بر ضرورت مشاوره مستمر برای فعالان حوزه صنعت، کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و ادامه داد: گاهی عدم استفاده از تجربیات متخصصان، نبود آموزش‌های لازم و غفلت از دانش ضمنی و تجربی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند آینده صنعت و کارآفرینی را با مشکل مواجه کند.

امامی یگانه تصریح کرد: برای آموزش می‌توان از اساتید ملی و صاحب‌نظران برای تغییر نگاه و رویکردهای اساسی بهره‌مند شد.

وی بیان کرد: سرمایه‌داران باید یا خود دارای مهارت‌های کارآفرینی باشند یا سرمایه خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند تا در آینده منجر به پشیمانی نشود.

گفتنی است، در این نشست برخی از اعضای هیأت امنای کارآفرینان به تشریح عملکرد کانون و نقش آن برای توسعه اقتصادی پرداختند.

