۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

استقلال رسانه‌ها تضمین‌کننده شفافیت و توسعه است

زنجان- نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در فرآیند توسعه و شفاف‌سازی گفت: استقلال رسانه‌ها تضمین‌کننده شفافیت و توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر زنجان به مناسبت روز خبرنگار با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس واقعیت‌های جامعه اظهار داشت: رسانه‌ها رکن مهم توسعه و شفافیت در کشور هستند و هر اندازه رسانه‌های اخلاق‌مدار و متعهد تقویت شوند، میزان آسیب‌های ناشی از فساد در کشور کاهش خواهد یافت.

وی افزود: رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند در کنار قوای سه‌گانه، نقش مؤثر ایفا کند؛ به‌ویژه در ایجاد جریان اطلاع‌رسانی صحیح، مطالبه‌گری عمومی و نظارت اجتماعی. البته همانند هر حوزه دیگری، اقلیتی ممکن است دچار لغزش و سوءاستفاده شوند، اما این امر نباید موجب نادیده گرفتن زحمات اکثریت خبرنگاران صادق و متعهد شود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در فرآیند توسعه و شفاف‌سازی گفت: حمایت از رسانه‌های مستقل و متعهد می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، نقشی اساسی در فسادزدایی و پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا کند.

علیمردانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های مغفول در استان‌ها، بهره‌گیری از منابع «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود سازوکار شفاف و قانون مدون در این حوزه باعث شده توزیع منابع به‌صورت ناعادلانه باشد و بسیاری از رسانه‌ها از آن محروم بمانند. به همین دلیل، رسانه‌ها باید با رویکرد فعالانه در این زمینه ورود کنند تا استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند و به منابع دولتی وابسته نشوند.

علیمردانی ادامه داد: استقلال رسانه‌ای علاوه بر آنکه به ارتقای اعتماد عمومی منجر می‌شود، گامی مهم در مسیر مقابله با فساد و تضمین سلامت اداری و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: از این‌رو مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، آمادگی دارند در صورت نیاز رسانه‌ها را به شرکت‌ها معرفی و مسیر بهره‌مندی آنان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی را هموار کنند.

