به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر زنجان به مناسبت روز خبرنگار با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس واقعیت‌های جامعه اظهار داشت: رسانه‌ها رکن مهم توسعه و شفافیت در کشور هستند و هر اندازه رسانه‌های اخلاق‌مدار و متعهد تقویت شوند، میزان آسیب‌های ناشی از فساد در کشور کاهش خواهد یافت.

وی افزود: رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند در کنار قوای سه‌گانه، نقش مؤثر ایفا کند؛ به‌ویژه در ایجاد جریان اطلاع‌رسانی صحیح، مطالبه‌گری عمومی و نظارت اجتماعی. البته همانند هر حوزه دیگری، اقلیتی ممکن است دچار لغزش و سوءاستفاده شوند، اما این امر نباید موجب نادیده گرفتن زحمات اکثریت خبرنگاران صادق و متعهد شود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در فرآیند توسعه و شفاف‌سازی گفت: حمایت از رسانه‌های مستقل و متعهد می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، نقشی اساسی در فسادزدایی و پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا کند.

علیمردانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های مغفول در استان‌ها، بهره‌گیری از منابع «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود سازوکار شفاف و قانون مدون در این حوزه باعث شده توزیع منابع به‌صورت ناعادلانه باشد و بسیاری از رسانه‌ها از آن محروم بمانند. به همین دلیل، رسانه‌ها باید با رویکرد فعالانه در این زمینه ورود کنند تا استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند و به منابع دولتی وابسته نشوند.

علیمردانی ادامه داد: استقلال رسانه‌ای علاوه بر آنکه به ارتقای اعتماد عمومی منجر می‌شود، گامی مهم در مسیر مقابله با فساد و تضمین سلامت اداری و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: از این‌رو مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، آمادگی دارند در صورت نیاز رسانه‌ها را به شرکت‌ها معرفی و مسیر بهره‌مندی آنان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی را هموار کنند.