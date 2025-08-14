به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از روند فعالیت درمانگاه‌های هلال احمر در نجف اشرف بازدید و از خدمات شبانه روزی کادر درمان و امدادی این جمعیت تشکر و قدردانی کردند.

خدمات هلال احمر در کشور عراق بسیار گسترده و تخصصی است

حسن حسن نتاج نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از درمانگاه‌های فعال هلال احمر در نجف اشرف با اشاره به گستردگی و تخصصی‌تر شدن خدمات درمانگاه‌ها در کشور عراق، گفت: هر سال زائران زیادی از ایران وارد کشور عراق می‌شوند، اما در ایام اربعین حجم زائران بسیار بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سلامت و درمان زائران ایرانی در عراق و حضور و فعالیتش در درمانگاه‌های هلال احمر در سال ٨۶ تصریح کرد: امروز آنچه که می بینم فراتر از آن چیزی بود که در ذهن ما از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نقش بسته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور پزشکان متخصص، یادآور شد: رضایت مراجعه کنندگان و زائران از خدمات درمانگاه‌های هلال احمر در نجف اشرف گواه بر خدمات ارزنده و شایسته کادر درمانی و داوطلب این جمعیت است.

مرکز کنترل عملیات قرارگاه برون مرزی نجف؛ نقطه عطف مدیریت سوانح در کشور عراق است

روح الله لک آبادی نماینده مردم ازنا و و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مرکز eoc عملیات قرارگاه برون مرزی در نجف اشرف یک مرکز حیاتی و مهم در مدیریت سوانح و اعزام آمبولانس‌های امدادی برای جا به جایی بیماران و مصدومان است.

وی با اشاره به ارتباط این مرکز با سایر مراکز درمانی و آمبولانس‌های هلال احمر در کشور عراق، افزود: برنامه ریزی و تدابیر جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات درمانی و امدادی برای حضور میلیونی زائران امام حسین (ع) قابل تحسین است.

لک آبادی در ادامه به حضور بیش از ۵ هزار پزشک و پرستار داوطلب در درمانگاه‌های هلال احمر در عراق اشاره کرد و گفت: بیش از ٣۴٠ نوع قلم دارویی در داروخانه‌های درمانگاه‌های هلال احمر در این کشور موجود است؛ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، همیشه خدمات بشردوستانه را به صورت عملیاتی در داخل و خارج کشور ارائه می‌کند.

نماینده مردم ازنا در مجلس با اشاره به خدمات درمانی و امدادی رایگان جمعیت هلال احمر در این ایام تصریح کرد: خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هر سال بهتر از سال‌های قبل به زائران ارائه می‌شود و ما نیز قدردان این خدمات هستیم.

خدمات هلال احمر فراتر از زائرین ایرانی است

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره، سلطانیه، نایب رئیس فراکسیون هلال احمر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از درمانگاه‌های هلال احمر در نجف اشرف، گفت: در بازدیدهایی که از درمانگاه‌های مختلف نجف داشتم، شاهد خدمات آنان به زائران غیر ایرانی از کشورهای هند، پاکستان و حتی کشور عراق بودیم.

وی با اشاره به رضایتمندی بسیار خوب زائران از درمانگاه‌های هلال احمر تصریح کرد: این مراکز بسیار پر ازدحام بودند و به صورت شبانه روزی دایر هستند.

علیمردانی با اشاره به اینکه «خدمات جمعیت هلال احمر در کشور عراق از مرز یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر گذشته»، گفت: در اینجا شاهد عمل‌های جراحی و خدمات تخصصی پزشکی به زائران نیز بودیم و از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ایام مناسک حج و اربعین حسینی تشکر و قدردانی می‌کنیم.