  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

قتل جوان ۱۹ ساله در سمنان؛ متهم بلافاصله دستگیر شد

قتل جوان ۱۹ ساله در سمنان؛ متهم بلافاصله دستگیر شد

سمنان- رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از قتل جوان ۱۹ ساله در سمنان خبر داد و گفت: متهم کمتر از سه ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی نزاع و درگیری شهر سمنان بلافاصله نیروی انتظامی در محل حضور یافت، ابراز داشت: در این درگیری جوان ۱۹ ساله‌ای دچار جراحت شدید شد.

وی با بیان اینکه فرد مصدوم بعد از رسیدن به مراکز درمانی به دلیل شدت خونریزی جان سپرد، افزود: پرونده وارد فاز دیگری شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه تحقیقات میدانی در محل انجام گرفت، ابراز داشت: قاتل بعد از درگیری به اتفاق همدستان خود با پراید از محل گریخته بود.

گیلانی با بیان اینکه مجالی برای فرار از چنگال قانون نیست، تصریح کرد: متهم اصلی پرونده کمتر از سه ساعت دستگیر شد.

وی افزود: متهم به انگیزه ارتکاب این جرم به دلیل اختلافات شخصی اقرار و پرونده او برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع یافت.

کد خبر 6566000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها