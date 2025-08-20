قتل جوان ۱۹ ساله در سمنان؛ متهم بلافاصله دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی نزاع و درگیری شهر سمنان بلافاصله نیروی انتظامی در محل حضور یافت، ابراز داشت: در این درگیری جوان ۱۹ ساله‌ای دچار جراحت شدید شد.

وی با بیان اینکه فرد مصدوم بعد از رسیدن به مراکز درمانی به دلیل شدت خونریزی جان سپرد، افزود: پرونده وارد فاز دیگری شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه تحقیقات میدانی در محل انجام گرفت، ابراز داشت: قاتل بعد از درگیری به اتفاق همدستان خود با پراید از محل گریخته بود.

گیلانی با بیان اینکه مجالی برای فرار از چنگال قانون نیست، تصریح کرد: متهم اصلی پرونده کمتر از سه ساعت دستگیر شد.

وی افزود: متهم به انگیزه ارتکاب این جرم به دلیل اختلافات شخصی اقرار و پرونده او برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع یافت.