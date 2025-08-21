سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به علت موفقیتآمیز بودن پویش مرتبط با موشک ایرانی در ایام اربعین گفت: این موضوع جای تعجب ندارد. اول اینکه اربعین یک رویداد بینالمللی است؛ از نقاط مختلف جهان افراد حضور دارند. نکته بعد این است که مقابله ما با رژیم اسرائیل یک مسئله داخلی نیست. تمام ملتهای مسلمان و حتی مردم آزاده جهان اسرائیل را به خاطر ظلمهایش محکوم میکنند و نسبت به آن خشم و نفرت دارند.
وی ادامه داد: بسیاری اوقات دیدگاه ملتها با سیاستهای دولتهایشان هماهنگ نیست، اما این احساس ظلم و نارضایتی جهانی مسئلهای انسانی است، نه صرفاً حکومتی یا دینی. مردم میبینند ظلمهایی که بر کودکان و انسانها انجام میشود، و طبیعتاً در برابر آن احساس خشم دارند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: وقتی این خشم عمومی با اقدامهای قدرتمند ایران تلاقی پیدا میکند، ملتها به شکلی متحد این احساس را نشان میدهند. شما امسال احتمالاً شاهد بودید که زائران ایرانی در مراسم اربعین مورد احترام خاصی قرار گرفتند، و این اتفاق به خاطر همین ارتباطات معنوی و پیام مقاومت بود.
وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن است. این نشاندهنده درستی مسیر مقاومت ایران و تأثیرات آن بر افکار عمومی جهانی است.
سردار امیریان گفت: هر نوع پویش مرتبط یا هرگونه اقدام مشابه اگر در سطح بینالمللی مطرح شود، ملتهای آزاد جهان با افتخار حمایت خود را بیان میکنند. این رویداد اخیر نیز یک تلاقی آشکار بود میان قدرت پاسخ ایران، مقاومت مردم بزرگ کشورمان و نگاه تنفرآمیز جهانی نسبت به رژیم کودککش اسرائیل. چنین اتفاقهایی موجب میشوند تا مردم شادی خود را از این اقدامات قدرتمند ایران آشکارا نشان دهند.
وی افزود: برای حفظ و تداوم موفقیت یک پویش، نیازمند ایجاد و تقویت ادبیات پیرامون آن هستیم. پویش به نوعی یعنی خلق زبان و بیان جدید، حتی زبان بدن، که گاهی میتواند به انتقال پیام کمک کند. بهنظر میرسد راه ماندگاری پویش این است که متوقف نشود و در چارچوب ادبیات شکلگرفته محدود نماند. بهویژه، حضور هنرمندان برای بازآفرینی و بازتولید پیامها در قالب هنر، داستانهای خُرد و روایتهای تازه کلیدیترین اقدام است.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: این بازتولید باید پیوسته و با بهرهگیری از ادبیات نو و جدید صورت گیرد، بهطوریکه هر بار بتوان انرژی و زنده بودن پویش را بازیابی کرد. زبان بدن و تولید ادبیات نو، که البته باید با فرهنگ و هویت ملتها همخوان باشد، میتواند عامل مهمی در پویایی این جریان باشد.
وی افزود: نگاهی به نمایشگاههای کاریکاتور جهانی، بهویژه در موضوعاتی نظیر مبارزه با صهیونیسم، نشان میدهد که هنرمندان سراسر دنیا، با استفاده از ادبیات خودشان، در مواجهه با این مسائل نقشآفرینی کردهاند. این یعنی جایگاه ادبیات و هنر در بازتاب پیامها بسیار پررنگ است.
سردار امیریان گفت: اگر بتوانیم ملتهای دنیا را شریک کنیم و از آنها بخواهیم در تولید این ادبیات مشارکت کنند، بهویژه در چارچوب رویدادهای فرهنگی، این میتواند مسیر ادامهدار شدن پویش را تسهیل کند و قوام بیشتری به آن بدهد.
