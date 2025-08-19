راز موفقیت پویش موشک ایرانی چه بود؟؛ تغییر چارچوب روایت از موشک

اکبر نصراللهی رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به چرایی موفقیت پویش «موشک ایرانی» در ایام اربعین گفت: پویش «موشک ایرانی» موفقیت خود را از چند عامل بهدست آورد. نخست، واقعی بودن و اتصال به بزرگترین اجتماع انسانی جهان یعنی اربعین. اربعین فقط یک آئین مذهبی نیست؛ بلکه یک ابررسانه مردمی است که ظرفیتهای گستردهای برای تولید و انتشار پیامهای انسانی، عدالتخواهانه و ضدظلم دارد.
وی اربعین را پیوند عاطفه و عقلانیت دانست و گفت: اربعین صحنه عشق، ایمان و احساسات و معرفت دینی و انسانی است و همزمان حامل عقلانیت تمدنی مقاومت در برابر ظلم. در این بستر، موشک ایرانی نه تنها یک سلاح، بلکه نماد بازدارندگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و ضامن امنیت مظلومان تلقی شد. این ترکیب توانست هم عاطفه زائران را تحریک کند و هم عقلانیت ملی و امنیتی آنان را تقویت سازد.
موشک ایرانی نمادی از عزت انسانی
رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه اربعین را بهرهگیری از روایتسازی مردمی دانست و گفت: میلیونها زائر با مشارکت در این پویش و همچنین تولید عکس و فیلم، پیام پویش را بازتولید کردند. به همین دلیل، موشک ایرانی به نمادی از عزت انسانی، دفاع از کودکان و بیگناهان و همبستگی امت اسلامی بدل شد.
وی با اشاره به دلایل اصلی موفقیت پویش موشک ایرانی در اربعین گفت: موفقیت پویش را میتوان در سه سطح تحلیل کرد. سطح رسانهای و ارتباطی یکی از آن سطوح است. این پویش از آرایش جدید رسانهای استفاده کرد. پیام آن ساده، نمادین و قابل بازتولید بود. تصویری که یک زائر از موشک با یک شعار کوتاه منتشر میکرد، در چند دقیقه هزاران بار بازنشر میشد.
نصراللهی سطح فرهنگی و اجتماعی را یکی از سطوح موفقیت پویش موشک ایرانی در اربعین دانست و گفت: موشک ایرانی در این روایت، نه صرفاً یک سلاح، بلکه ضامن امنیت، بازدارنده در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و نشانه استقلال ملت ایران از قدرتهای غربی معرفی شد. همین بازنمایی، پیام را با روح عدالتخواهی، عزت انسانی و فرهنگ عاشورا هماهنگ ساخت.
تغییر چارچوب روایت از موشک
وی با اشاره به تأثیر سطح سیاسی و امنیتی در موفقیت پویش ایرانی در اربعین گفت: در شرایطی که دشمن تلاش میکند توان دفاعی ایران را تهدید جلوه دهد، این پویش چارچوب روایت را تغییر داد. موشک ایرانی بهجای آنکه تهدید دیده شود، بهعنوان نماد حمایت از مظلومان، دفاع از کودکان و بیگناهان و بازدارندگی در برابر کشتار غیرنظامیان تصویر شد. این تغییر چارچوبگذاری راز مهم موفقیت پویش بود.
رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا موفقیت پویش موشک ایرانی در اربعین قابل تداوم است، گفت: تداوم موفقیت این پویش نیازمند چند اصل است. یکی از آن اصل حفظ مردمیبودن است.
وی نوآوری در روایتسازی را یکی از اصول تداوم موفقیت پویش موشک ایرانی در اربعین دانست و گفت: بهرهگیری از هنر، اینفوگرافیک، ویدئوهای کوتاه و روایتهای زائران میتواند از یکنواختی جلوگیری کند و جذابیت بیشتری بیافریند.
نصراللهی با اشاره به پیوند مستمر با رویدادهای بزرگ گفت: همانگونه که با اربعین دیده شد، در آینده نیز باید با مناسبتهای مذهبی، ملی و تحولات منطقهای گره بخورد. همچنین بینالمللیسازی پیام یکی دیگر از اصول تداوم موفقیت این پویش است. انتشار این پیام به زبانهای مختلف میتواند آن را به گفتمان مشترک امت اسلامی و ملتهای آزادیخواه تبدیل کند. در این چارچوب، موشک ایرانی نه یک ابزار نظامی، بلکه نماد استقلال از قدرتهای غربی، عزت انسانی و بازدارندگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی معرفی خواهد شد.
رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه گفت: اربعین ظرفیت بینظیری برای انتقال پیامهای انسانی و عدالتخواهانه دارد. پویش «موشک ایرانی» نشان داد چگونه میتوان قدرت سخت را در خدمت قدرت نرم قرار داد و پیام عزت، استقلال و بازدارندگی را در سطح منطقهای و جهانی منتشر کرد.
