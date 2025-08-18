پویش موشک ایرانی در اربعین نشان از تصویر ایران جدید داشت

محمد لسانی کارشناس رسانه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به چرایی موفقیت پویش موشک ایرانی در ایام اربعین، گفت: در این موضوع به نظر میرسد چند دلیل مهم وجود داشته باشد. اولین دلیل مربوط به خلأ ضربهای قاطع و قدرتمند به رژیم صهیونیستی است که حس میشد چنین پاسخی وجود ندارد. افکار عمومی دنیا بهطور مداوم تصاویر و ویدیوهایی از ظلم و ستم رژیم صهیونیستی را مشاهده میکردند، مانند صحنههای انفجار افراد بیگناه که در صف غذا بودند یا افرادی که اجساد را منتقل میکردند و حتی کسانی که برای کمک رساندن رفته بودند، همگی هدف حملات پهپادهای هوشمند این رژیم قرار میگرفتند. در میدان نبرد نیز شاهد مبارزاتی نابرابر بودیم؛ نبرد انسانهای دست خالی در برابر تانکها.
وی ادامه داد: بنابراین، نخستین نکته به نظر میرسد خلأ پاسخ مقتدرانه و قاطعانهای بود که تاکنون دیده نمیشد. این خلأ با حملات طراحیشده در قالب وعده صادق ۳ جبران شد و نشان داد که امکان ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی وجود دارد. این اتفاق باعث ایجاد غرور و افتخار در جهان اسلام شد.
این کارشناس رسانه گفت: دومین نکتهای که باید به آن اشاره کرد، تلنگری به حس غرور و عزت مسلمانان، خصوصاً از طریق پاسخهای موشکی ایران بود. این موشکها صرفاً سلاحهای فیزیکی نبودند بلکه نمادی از صدها میلیون دل خون به جوش آمده و انتظارات مردمی بودند که خواستار وقوع چنین اتفاقی بودند. این پاسخ دقیقاً همان چیزی بود که جهان اسلام نیاز داشت تا بار دیگر حس عزت و همبستگی خود را بازیابد.
تصویر جدیدی از ایران در جهان ترسیم شد
وی افزود: نکته سوم، تصویر جدیدی بود که از ایران ترسیم شد. تصویری بدون تحریف که آن را به عنوان قدرتی مقتدر و توانمند نشان داد و این تغییر نگاه، اهمیت زیادی داشت.
لسانی گفت: در دهههای گذشته تصویر رسانهای ایران بهطور قابلتوجهی آسیب دیده بود، تا جایی که دچار تحریف و سیاهنمایی شد. بسیاری از موضوعات با رویکردی تفرقهافکنانه و تمرکز بر اختلافات مذهبی منتشر میشدند، بهگونهای که تلاش شده بود ایران بهعنوان کشوری منزوی و جدا از جهان اسلام و کشورهای دیگر اسلامی جلوه کند.
وی ادامه داد: اما در شرایط جدید، ایران دیگر آن تصویر تحریفشده و فرقهگرایی سابق را ندارد. اکنون چهرهای از ایران بهعنوان یک کشور مؤثر در جهان اسلام نمایان شده است. حتی تأثیر ایران فراتر از جهان اسلام نیز محسوس است؛ نمونههای این تأثیرگذاری را میتوان در واکنشهای دانشجویان اسپانیایی مشاهده کرد که برخی شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل» را، هرچند با زبان غیر فارسی، به دلیل جنبه انسانی آن تکرار میکنند.
این کارشناس رسانه گفت: یکی از رویدادهای برجسته در این مسیر، مراسم اربعین است که بزرگترین اجتماع جهانی با تنوع اقوام و ملیتها به شمار میرود. در این مراسم، همگرایی ملل جهان به تصویر کشیده میشود و پیام اصلی آن، احترام و افتخار به مقاومت ایران است. این مناسبت نمادی از عزت ایران در میان ملتها است و قدرت مفهوم مقاومت را برجسته میکند.
وی افزود: اما مقاومت چیزی فراتر از مرزبندیهای سیاسی یا مذهبی است. این مفهوم از سال ۱۹۴۸، با اعلام موجودیت اسرائیل و حمایت انگلیس و آمریکا، گسترش یافت و به یک جریان جهانی علیه صهیونیسم تبدیل شد. مقاومت نه فقط در سطح سیاست بلکه در عمق شرف انسانی معنا پیدا میکند. هرگاه کسی برای حق خود و حیثیتش ایستادگی کند، این ایستادگی نشاندهنده عزت و احترام او است.
مفهوم مقاومت امروزه مفهوم گستردهای پیدا کرده است
لسانی گفت: امروزه مفهوم مقاومت ابعاد گستردهای پیدا کرده است، بهطوری که حتی در دانشگاهها و جوامع غربی چون آمریکا، جنبشهایی همچون حمایت از غزه یا فلسطین شکل گرفتهاند. این جنبشها بیانگر آن هستند که مقاومت یک نماد جهانی شرافت و افتخار شده است. افراد مختلف از ورزشکاران تا هنرمندان و فعالان اجتماعی در سراسر جهان به این جریان پیوستهاند، نشاندهنده جذابیت و ارزش انسانی مقاومت در عرصه بینالمللی.
وی افزود: یک جریان گسترده برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی شکل گرفته که در چندین کشور عربی ادامه یافته است. بسیاری از افراد و گروهها، رویکرد تسلیم، همراهی یا سکوت در برابر رژیم صهیونیستی را پیش گرفتهاند. نکتهای که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم این است که نباید سیگنال یا نشانهای از ضعف در برابر رژیم صهیونیستی یا آمریکا ارسال کنیم. آنها بهطور مشخص بر تسلیم شدن بدون قید و شرط، به رسمیت شناختن اسرائیل و حمایت از منافع اسرائیل در منطقه تأکید کردهاند.
این کارشناس رسانه گفت: ما باید هوشیار باشیم، چه در عرصه سیاستمداران و چه در میان چهرههای فعال در سطح بینالمللی، از جمله ورزشکاران، هنرمندان و دیگر افرادی که صدایشان شنیده میشود. امروز زبان دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران نهتنها از سیاستمداران بلکه از چهرههای ورزشی، کشتیگیران و دیگر شخصیتها تشکیل شده است. دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی نقش مهمی ایفا میکند. دیپلماسی رسمی توسط سیاستمداران نمایندگی میشود، اما دیپلماسی عمومی شامل هر کسی است که با داشتن تریبون و شنیده شدن پیامش میتواند تأثیرگذار باشد.
وی افزود: مسئله کلیدی در این مسیر، تداوم مقاومت است. مقاومت زمانی معنا پیدا میکند که پیوسته دنبال شود، مانند دو استقامت که ورزشکاران در مسافتهای طولانی میدوند. این مفهوم را باید بهعنوان استقامت در برابر فشارهای مختلف حفظ کرد. فشارهای اقتصادی، روانی، رسانهای و آبرویی از سوی طرف مقابل اعمال میشوند تا ما را از مسیر حق منحرف کرده و در اراده، سرعت، عزم و نیت ما خلل ایجاد کنند. بنابراین، مهمترین موضوع در این مسیر حفظ استقامت و پایداری است، بهویژه توسط افرادی که مسئولیتی دارند و در دیپلماسی رسمی یا عمومی نقش و جایگاهی دارند.
نظر شما