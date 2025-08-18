پویش موشک ایرانی در اربعین هشداری به دشمنان بود

امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چرایی موفقیت پویش موشک ایرانی در ایام اربعین گفت: در ارتباطات، راه‌های مختلفی برای انتقال پیام به دوستان یا دشمنان وجود دارد. یکی از جنبه‌های مهم این موضوع نشانه‌شناسی است که حتی به حوزه زبان‌شناسی هم وارد می‌شود. به عنوان مثال، شما ممکن است چیزی را بیان کنید که معنای خاصی درون آن نهفته باشد. این انتقال معنا معمولاً از طریق نشانه‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال همواره می‌دانیم که دود نشانه‌ای از آتش است. زمانی که درباره مسائل فرهنگی یا اجتماعی صحبت می‌کنیم، مفهوم نشانه فراتر می‌رود. وقتی هر دو طرف توافق داریم که ایران کشوری با مذهب شیعه است، «شیعه بودن» به عنوان یک نشانه پذیرفته‌شده مشترک عمل می‌کند. این نشانه نمادی از باور و شناخت مشترک است.

پویش موشک ایرانی نمادی از توانمندی کشور است

این کارشناس حوزه ارتباطات گفت: به عنوان نمونه، پویش موشک ایرانی که در راهپیمایی اربعین مورد استقبال قرار گرفته بود، نمادی از توانمندی کشور است. هرچند برخی از مخالفان مردم و نظام شیعه جهانی نسبت به آن واکنش منفی نشان داده‌اند، اما این پویش معنای بازدارندگی را منتقل می‌کند. بازدارندگی‌ای که قدرت دفاعی کشور را به نمایش می‌گذارد و پیامی روشن به دشمنان ارسال می‌کند.

وی افزود: این امر حتی در اصابت موشکی به پایگاه آمریکایی در قطر به صورت عملی اثبات شد. با این حال، پویش مذکور تأکید دارد که در برابر تهدیدهایی که روزبه‌روز افزایش می‌یابند و تلاش‌هایی که برای ایجاد آشفتگی در میان مردم صورت می‌گیرد، توان مقابله و مقاومت وجود دارد. این تهدیدات ممکن است شامل دخالت‌هایی باشد که مردم را به اعتراض یا اقدامات دیگری تحریک کند، اما پیام واضح این پویش نشانگر قدرت و استقامت است.

مسعودی گفت: شب گذشته در سرزمین‌های اشغالی، یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات و راهپیمایی‌ها برگزار شد. حالا تصور کنید اگر حتی میزان بسیار کوچکی از این نوع اعتراضات در ایران رخ می‌داد، رسانه‌های خارجی چه مقدار به آن توجه نشان می‌دادند. در آنجا، معترضان حتی جاده‌ها را مسدود کرده بودند و اعتراضشان به سیاست‌های اشتباه نتانیاهو بود. این سیاست‌ها به وضعیت گروگان‌ها نیز مرتبط است؛ گفته می‌شود از مجموع ۵۰ گروگان، ۲۰ نفر زنده‌اند، اما حماس ادعا دارد که تنها ۱۰ نفر زنده هستند. این شرایط فشار بسیاری بر حماس وارد کرده است.

پیام و معنای ضمنی در تحولات اخیر نهفته است

وی افزود: از نگاه من، پیام و معنایی ضمنی در این تحولات نهفته بود؛ یک هشدار به دشمنان که اهمیت موشک‌های ایران و قابلیت برد آن‌ها را دست کم نگیرند. برخی کشورهایی که دائماً تهدید می‌کنند نیز باید متوجه باشند که ایجاد درگیری نظامی با ایران اقدامی پرریسک خواهد بود.

این کارشناس حوزه ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد یک رویکرد منصفانه در مذاکرات ضروری است، نه اینکه در میان گفتگوها زیر میز زده شود و مردمی را که برای جشن غدیر خم آماده می‌شوند، دست‌خوش غافلگیری کنند. این رخدادها از اهمیت نمادین ویژه‌ای برخوردارند و پیام‌های کلیدی برای طرف‌های مختلف به همراه دارند.

وی افزود: برای تداوم پویش‌ها، باید بر تقویت روحیه همبستگی و مشارکت مردمی در همه عرصه‌ها تمرکز کرد. مردم به‌عنوان پشتوانه اصلی قدرت کشور و توان دفاعی، نقش کلیدی دارند. باید تلاش کنیم این انسجام و وحدت مردمی را حفظ کنیم، حتی در مواجهه با اعتراضات و شکایات طبیعی که ممکن است ناشی از مشکلات پس از جنگ باشد. اکنون در شرایط آتش‌بسی هستیم که از لحاظ رسانه‌ای و احتمال نفوذ دشمن همچنان چالش‌برانگیز است. بنابراین ایجاد کمپین‌های هدفمند در این زمینه‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

ضرورت تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق فلسطین

مسعودی گفت: یکی از راهکارها، معرفی توانمندی‌های ملی، مانند دانشمندان هسته‌ای است تا نشان داده شود که هرگونه آسیب به این ظرفیت‌ها، با جایگزینی استعدادهای جدید، قابل بازیابی است. این انرژی و توان مردمی نوعی قدرت تجدیدپذیر است که از بین نمی‌رود. نمونه‌هایی مانند مقاومت فلسطین، علی‌رغم محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی، نشان می‌دهند که اتحاد مردمی می‌تواند حتی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی دوام بیاورد.

وی افزود: در راستای حمایت از فلسطین نیز می‌توان اقداماتی انجام داد تا توجه بیشتری به وضعیت مردم این منطقه جلب شود. دشمن در کنار حملات نظامی، از ابزارهایی مانند گرسنگی و قحطی برای تحت فشار قرار دادن مردم استفاده می‌کند، در حالی‌که تجربه کشورهای دیگر نشان داده سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نقشی فعال در ارائه کمک‌های بشردوستانه ایفا کنند. اما متأسفانه چنین حمایت‌هایی برای مردم فلسطین به شکل مؤثر انجام نمی‌شود. ایجاد کمپین‌هایی برای رساندن این پیام به سازمان ملل متحد می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های جهانی تأثیر بگذارد.

این کارشناس حوزه ارتباطات گفت: تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق فلسطین از طریق همان شیوه‌های مورد قبول جهانی مانند دموکراسی و رأی مردم ضروری است. کمپین‌هایی با هدف جلب حمایت جهانی، به زبان‌های عربی و لاتین، می‌توانند تأثیر بیشتری داشته باشند و حمایت گسترده‌تری را جلب کنند. چنین فعالیت‌هایی نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی می‌توانند بسیار موفق باشند و مخاطبان زیادی را جذب کنند.