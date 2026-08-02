اجرایی شدن ۲۱۸ پروژه آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز کرمی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی حوزه آموزش اظهار کرد: هماکنون ۲۱۸ پروژه آموزشی در سطح استان در حال اجرا است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۰۴ پروژه در شهرستانهای بویراحمد و دنا، ۹۰ پروژه در شهرستانهای باشت و گچساران و ۲۲ پروژه در شهرستان کهگیلویه قرار دارد.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بیان کرد: تاکنون ۱۴۳ پروژه تکمیل شده و ۳۱ پروژه نیز بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بخشی از آنها در آستانه بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
کرمی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد هماکنون در رتبه ششم کشور قرار دارد و سرانه فضای آموزشی استان ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
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