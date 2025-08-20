به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز تشکل‌ها بر اهمیت احترام به قانون، انسان و طبیعت به‌عنوان سه رکن اساسی فرهنگ و توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: فرهنگ تنها مربوط به یک روز یا مناسبت خاص نیست بلکه باید در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جاری و نهادینه شود.

فتح‌اللهی افزود: احترام به قانون، احترام به انسان‌ها و احترام به طبیعت، سه رکن بنیادین فرهنگ است که تحقق آنها زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان همچنین تأکید کرد: پایبندی به قوانین، رعایت حقوق شهروندی، رفتار مسئولانه با محیط زیست و توجه به کرامت انسانی، شاخصه‌های اصلی یک جامعه متمدن به شمار می‌رود.

وی درباره نقش سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان نمایندگان واقعی مردم، ظرفیت‌های ارزشمندی در راستای تحقق اهداف توسعه فرهنگی و اجتماعی دارند و همکاری نزدیک نهادهای دولتی با این سازمان‌ها می‌تواند به حل مسائل و چالش‌های استان کمک کند.

فتح‌اللهی از آمادگی دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری برای حمایت از تشکل‌ها خبر داد و گفت: با هم‌افزایی و همفکری بین نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان برنامه‌های مؤثر و کارآمدی در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و بهبود شاخص‌های اجتماعی اجرا کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان تشکل‌های مردمی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه اقشار جامعه، استان گیلان به الگویی در فرهنگ‌سازی و توسعه اجتماعی پایدار تبدیل شود.