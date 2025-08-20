فرماندار جدید قوچان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرماندار قوچان بعداز ظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی، فعالان سیاسی و اجتماعی استانی و شهرستانی و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات شهدای دولت فرمانداری قوچان برگزار و رسول فرزادفر با حکم وزیر کشور به‌عنوان فرماندار این شهرستان معرفی شد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی در مراسم معارفه فرماندار جدید قوچان ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور را گرامی داشت و گفت: دولت چهاردهم از روز نخست با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه بوده که بخشی از آن به سیاست‌گذاری‌های گذشته برمی‌گردد و رفع آن‌ها نیازمند زمان، اراده و انسجام ملی است.

محمدعلی نبی پور بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ اخیر، ایجاد انسجام اجتماعی در کشور بود، افزود: سرمایه اجتماعی طی سال‌های گذشته تضعیف‌شده بود، اما مردم در این شرایط حساس نشان دادند که پای‌کار کشور و نظام هستند و همین روحیه ایثار و همبستگی باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.

نبی پور با اشاره به مشکلاتی همچون خاموشی‌های چندساعته در شبانه‌روز و بحران‌های اقتصادی و صنعتی بیان کرد: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط پشتیبان دولت بوده‌اند و رئیس‌جمهور نیز همواره بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر حل مشکلات مردم تأکید دارد.

وی ادامه داد: امروز در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داریم و انسجام اجتماعی و وحدت ملی، تنها راه عبور از بحران‌ها و تهدیدهاست، همه جریان‌ها و دلسوزان باید پای‌کار بیایند و بدون توجه به سلایق سیاسی برای توسعه کشور تلاش کنند.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی به اقدامات استاندار در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در نخستین روزهای جنگ ۱۲ روزه، نشست‌های متعددی با فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و نخبگان برگزار شد تا خراسان رضوی همچون دوران دفاع مقدس پشتیبان کشور باشد و این نگاه باید همواره در مدیریت اجرایی استان و کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به چالش آب در شهرستان قوچان تصریح کرد: قوچان باوجود سابقه بارندگی مناسب امروز با بحران جدی آب مواجه است و مدیران باید با رصد دقیق و توجه ویژه به مسائل این شهرستان، مسیر توسعه را دنبال کنند.

نبی پور درباره تغییر فرماندار قوچان نیز توضیح داد: ضمن قدردانی از تلاش‌های عباس خزاعی که در مدت مسئولیت خود باوجود حواشی و چالش‌ها کارنامه موفقی داشت، انتخاب رسول فرزادفر به‌عنوان فرماندار جدید قوچان بر اساس سوابق مدیریتی، تجربه اقتصادی و نگاه کارشناسی صورت گرفت و امیدوارم با همراهی امام‌جمعه، نماینده مردم در مجلس و مدیران محلی بتوانند مسیر توسعه شهرستان را با انسجام بیشتری دنبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه در انتصابات اخیر استانداری، نگاه قومی و سیاسی معیار اصلی نبوده است، افزود: دولت برای نخستین بار استاندار بومی اهل سنت و قومیتی منصوب کرد تا بر انسجام اجتماعی بیفزاید، در قوچان نیز ملاک انتخاب فرماندار، کارآمدی و توان مدیریتی بوده و نه بومی یا غیربومی بودن.

نبی پور گفت: قوچان با ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و مردمی نخبه شایسته توسعه است و انتظار می‌رود با انسجام و همراهی سه ضلع اصلی شهرستان، یعنی امام‌جمعه، نماینده مجلس و فرماندار، گام‌های بلندتری برای رفع مشکلات و شکوفایی منطقه برداشته شود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خدمات ۱۰۰ روزه عباس خزاعی که ۱۵ اردیبهشت امسال با حکم وزیر کشور به‌عنوان فرماندار قوچان منصوب‌شده بود تقدیر و تشکر به عمل آمد و رسول فرزادفر با حکم وزیر کشور به‌عنوان فرماندار جدید قوچان برای مدت چهار سال منصوب شد.