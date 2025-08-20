تکرار سانسورشده برنامه سوره؛ نقدها به روحانی و ظریف حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز تکرار برنامه تلویزیونی شب گذشته سوره از تلویزیون پخش شد، اما آنچه تعجب مخاطبان تلویزیون را برانگیخت، حذف بخشهایی از سخنان رجبی دوانی درباره عملکرد دولت تدبیر و امید خصوصاً در حوزه سیاست خارجی بود.
شب گذشته رجبی دوانی در برنامه سوره که از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود، انتقاداتی را نسبت به رویکرد دولت حسن روحانی و عملکرد و مواضع محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت بیان کرد و مشابهتهایی تاریخی درباره عملکرد آنان بیان کرد که با توجه به وایرال و واکنشهای صورت گرفته این اظهارات، گویا فشارها بر سازمان صداوسیما به حدی زیاد شده که مسئولین این سازمان را مجبور کرده برنامه دیشب را با حذف (بخوانید سانسور) بخشهای انتقادی اظهارات دکتر رجبی دوانی روی آنتن ببرند.
شایان ذکر است رئیس سازمان صداوسیما امروز اعلام کرد که مسئولیت سخنان مهمان و میزبان در برنامه زنده با خودش است اما مجری برنامه گفتوگومحور صداوسیما باید رفتارها و گفتار خود را مدیریت کند.
فارغ از تائید یا رد اظهارات بیان شده توسط کارشناس تلویزیونی، اما به نظر میرسد نیاز است که مسئولین با افزایش سعه صدر نسبت به بیان انتقادات، از تکرار سانسور شده تکرار برنامهها جلوگیری کنند.
خبرنگار: محمدرضا کارگذار
