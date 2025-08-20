  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

تداوم نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

منابع خبری از تداوم نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان ادامه می دهد.

منابع لبنانی اعلام کردند که طبق اطلاعات واصله یک پهپاد اسرائیلی، لودری را در میس الجبل هدف قرار داد. این حمله تلفاتی به همراه نداشته است.

همچنین این منابع از پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه الزهرانی در جنوب لبنان خبر دادند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

