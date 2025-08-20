جامعه روحانیت مبارز: کشور نیازمند بازنگری و تحولات هوشمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه روحانیت مبارز به مناسبت وقایع اخیر خطاب به ملت غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی؛ آمده است: حضور میلیونی و حماسه‌آفرین شما در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی چه در کربلای معلی و چه در سراسر کشور (دلدادگان حسینی) بار دیگر جهانیان را به تماشای شکوه ایمان، همبستگی و اراده استوار شما نشاند.

این بیانیه می‌افزاید: این حضور با صلابت نشان داد که روح جمعی این سرزمین، همچون مشعل فروزان عاشورا، هرگز در برابر ظلم و ستم خاموش نخواهد شد. این حرکت عظیم، پیام آشکاری به مستکبران جهان بود: ملت ایران وارث عزت حسینی است و در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نخواهد آورد. آنچه در این روزها چشم جهانیان را خیره کرد، نه تنها جمعیت میلیونی، بلکه هماهنگی دل‌ها و عزم مشترکی بود که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز بر همگان حتی دشمنان قسم‌خورده این ملت آشکار شده است که اربعین حسینی تنها یک گردهمایی مذهبی نیست؛ بلکه حماسه‌ای عظیم، نمادی از مقاومت و عزت و استقلال، و مدرسه‌ای زنده برای پرورش نسل‌های آزاده و آزادی خواه است.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: این پیوند ناگسستنی با آرمان‌های سالار شهیدان (ع) به ما می‌آموزد چگونه در برابر ظلم بایستیم و کرامت انسانی و ملی خویش را از گزند مستکبران پاس بداریم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به قدرت ملت ایران در عبور از بحران‌ها آمده است: امسال نیز در شرایطی که دشمنان با تحمیل جنگ نظامی و اقتصادی از طریق تحریم‌های ظالمانه، تمامی فشار خود را برای به زانو درآوردن ملت ما به کار گرفتند، شما مردم با استواری و صبوری بی‌نظیر، سنگر دیانت و استقلال را پاس داشتید و نشان دادید که فشارهای ناشی از تحریم‌، در کنار برخی بی تدبیرها و ناکارآمدی‌ها، هرگز ملت ایران را از ساختن کشوری مستقل و قدرتمند بازنخواهد داشت.

این بیانیه می‌افزاید: در کنار این، با حفظ وحدت و همبستگی، انسجام اجتماعی را نیز استوار نگاه داشتید و ثابت کردید هیچ توطئه‌ای برای تفرقه‌افکنی نمی‌تواند صفوف ملت ایران را سست کند.

در این بیانیه با اشاره به همبستگی ملی؛ درس و هشداری جدی برای همگان بیان شده است: ملت ما با وجود مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی و اجرایی، آگاهانه و زمان‌شناسانه و با درک اولویت‌ها، نقشه‌های دشمنان را باطل و عزت دیرپای خود را تحکیم بخشیده است.

بر اساس این بیانیه، این حضور شگفت‌انگیز و هوشمندانه گواه آن است که ملت ایران توانسته از دل مشکلات، سرمایه‌ای عظیم برای عزت و استقلال خود بیافریند؛ حضوری که هم پیامی روشن به دشمنان داشت، هم قوت قلبی برای دوستان، و هم هشداری جدی به مسئولان و مدیران که مبادا فرصت‌ها را از دست دهند.

در این بیانیه آمده است: امروز بیش از همیشه لازم است که تحول و کارآمدی در مدیریت با شتاب بیشتری دنبال شود؛ خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم و مبارزه قاطع با فساد باید در اولویت نخست کشور قرار گیرد و مسئولان موظف‌اند با قدردانی از ملت و سپاس از خداوند، با تمام توان و عزم راسخ، کاستی‌ها را جبران کنند.

در این بیانیه با اشاره به خام اندیشی و صداهای نابهنگام خاطر نشان شده است: همه ما بر این باوریم که کشور نیازمند بازنگری و تحولات انقلابی و هوشمندانه در عرصه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی است. اما این تحولات تنها زمانی ثمربخش خواهد بود که با زمان‌شناسی، فهم درست اولویت‌ها و شناخت خطرات آنی همراه باشد.

بر اساس این بیانیه، ملتی که به این بلوغ تاریخی و فکری رسیده، بی‌گمان شایسته نخبگان و مدیرانی در تراز همین بینش عمیق و بصیرت والاست؛ و دریغا که برخی مدعیان عرصه سیاست، تریبون داران، قلم به دستان، بیانیه‌نویسان و تحلیلگران، از درک این حقایق تاریخ ساز به دور و غافل مانده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: امروز پرسش بنیادین پیش روی جامعه این است که آیا همه نخبگان، روشنفکران و سیاستمداران، توان هم‌پایی با این فهم ژرف تاریخی و درک فرازمانی ملت را دارند؟ آیا به جای طرح سخنان سازشکارانه و تفرقه انگیز، حقیقت ایمان ریشه دار و استقامت شکوهمند این ملت بزرگ را به درستی درک کرده‌اند؟

این بیانیه خاطر نشان می‌کند که در چنین شرایط خطیر، هر نقد و موضع‌گیری تنها زمانی سازنده و راهگشاست که بر پایه تشخیص درست زمان و درک دقیق موقعیت باشد.

جامعه روحانیت مبارز با تمسک به آیه شریفه وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ (و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می‌شوید، و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود؛ و شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. (آیه ۴۶)) هشدارمی‌دهد که تفرقه و نزاع، مقدمه شکست و زوال قدرت ملت هاست. درشرایط کنونی که دشمنان با تمام قوا به میدان آمده‌اند، وحدت کلمه و انسجام صفوف از اهم واجبات است.

در این بیانیه با اشاره به تاریخچه تجاوز و هنگامه همبستگی آمده است: تاریخ ایران، از کودتای ننگین ۲۸ مرداد (طرح آژاکس) تا حملات تروریستی اخیر اسرائیل و آمریکا (عملیات «شیر برفراشته» و "چکش نیمه‌شب") علیه دانشمندان، فرماندهان نظامی و شهروندان و حتی کودکان مظلوم، گواهی می‌دهد که دشمن هیچ‌گاه به دنبال گفت‌وگو بر پایه عدالت نبوده است. تنها زبان قابل فهم برای استکبار، زبان قدرت و مقاومت است.

این بیانیه می‌افزاید: پیام ملت ما در برابر این دشمنی‌ها روشن است: عزت، استقلال و نفی هرگونه تسلیم در برابر ظلم. ما هرگز در برابر زورگویان سر فرود نخواهیم آورد، ولی از گفت‌وگو با جهان، در چارچوب مثلث طلایی عزت، حکمت و مصلحت استقبال می‌کنیم.

بر اساس این بیانیه، اکنون زمان همبستگی بیشتر، فریاد بلند مقاومت، یاری دولت و پشتیبانی از سربازان سلحشور ایران است. و چه نیکوست که همواره کلام الهی را چراغ راه خویش قرار دهیم،

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه‌رو شدید، پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.» (انفال: ۴۵)

جامعه روحانیت مبارز قدردان شما ملت شجاع و بصیر ایران است که با همبستگی، پایداری و پایبندی به آرمان‌های ملی و دینی، آینده این مرز و بوم را تضمین کرده‌اید.

در پایان این بیانیه آمده است: از درگاه خداوند متعال خاضعانه مسألت داریم که ملت بزرگ و شجاع ایران را همچون گذشته پیروز و سربلند نگاه دارد، دشمنان ایران عزیز را خوار و ذلیل فرماید، طول عمر با عزت و سلامتی به رهبری معظم و مردم عزیزمان عطا نماید و خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، و تمامی ایثارگران را در بارگاه لطف و رحمت خود سرافراز دارد و سایه عزت و کرامت بر آنان مستدام باشد.