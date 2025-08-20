  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

طرح انتقال آب دیشموک باید متوقف شود

اهواز ـ استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت حق‌آبه مناطق پایین‌دست، اجرای طرح انتقال آب از رودخانه دیشموک را دارای تبعات جدی زیست‌محیطی و اجتماعی خواند و بر توقف فوری آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با آرش کردی، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، با بیان اینکه خشکی رودخانه‌ها و تالاب‌های استان به یک چالش جدی تبدیل شده است، اظهار داشت: اجرای طرح‌های انتقال آب از حوضه آبریز خوزستان، پیامدهای ناگواری برای شهرستان‌های پایین‌دست از جمله میداوود، صیدون و رامهرمز به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از منطقه دیشموک، تصریح کرد: این طرح به دلیل تأثیر مستقیم بر کاهش حق‌آبه تاریخی مناطق پایین‌دست و تشدید بحران‌های محیط زیستی، مغایر با منافع مردم خوزستان است.

استاندار خوزستان، توقف فوری این طرح را اقدامی ضروری برای صیانت از منابع آبی و حفظ تعادل اکولوژیک استان عنوان کرد.

