به گزارش خبرنگار مهر، امید جشان زاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست پیشگیری از غرق شدگی خوزستان، بیان کرد: جلسه مجمع سالیانه نجات غریق و غواصی استان خوزستان امروز با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع و حضور وبیناری رئیس فدراسیون برگزار شد که خوشبختانه گزارش عملکرد فنی و آموزشی هیئت، گزارش عملکرد استخرها و نجات غریق ساحلی مورد رضایت مجمع قرار گرفت.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان گفت: همچنین گزارش مالی هیأت شفاف ارائه شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت و تمام تلاش هیأت این است که در کنار توسعه فنی و کیفی، رعایت آئین نامه و قوانین را داشته باشد.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی ما ایمن سازی اماکن و استخرها است، تصریح کرد: دو سال است که طرح جدید ساماندهی سواحل را آغاز کرده‌ایم؛ حلقه‌های مفقوده و نقاط مغفولی داشت که در این جلسه با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سعی کردیم موانع و چالش‌های طرح را مطرح کنیم تا از این ظرفیت برای بازدارندگی و دعوت به حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های مکلف در این طرح کمک شود.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان افزود: در آینده شاهد خواهیم بود دستگاه‌هایی مثل سازمان آب و برق، شهرداری‌ها، میراث فرهنگی و صدا و سیما که تاکنون منفعل بوده‌اند و خود را مسئول نمی‌دانند پای کار بیایند. این دستگاه‌ها در حالی که مسئولیت ذاتی و قانونی دارند و ذیل ستاد ساماندهی سواحل به آنها تکلیف شده است حضور پیدا کنند و کمک کنند اما تاکنون همکاری صورت نگرفته است.

جشان‌زاده عنوان کرد: البته سازمان آب و برق در ایام نوروز با ما همکاری اندکی داشته و شهرداری دزفول نیز همکاری مختصری را با ما دارد اما آنطور که انتظار می‌رود و قانون می‌گوید کاری صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر زیر پل‌های اهواز قایق اجاره کرده و ناجی غریق مستقر کرده‌ایم تا در خصوص غرق شدگی ها و کودکانی که آب تنی می‌کنند گشت پیشگیری صورت گیرد و نجات یافته هم بسیار داریم.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان گفت: طبق آمار پزشکی قانونی از سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد کاهش آمار داشته ایم و در سه ماه اول سالجاری کنترل داشته ایم اما طبق گزارشات ما اگر در سواحل ۳۰ نفر مغروق داشتیم ۶۴ نفر هم نجات یافته داشته ایم لذا اگر طرح ساماندهی سواحل اجرایی نمی‌شد به مراتب غرق شدگی بیشتری داشتیم.

جشان زاده با اعلام اینکه در روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات فعال هستیم ادامه داد: ۳۸ محدوده و ۱۹ شهرستان را پوشش می‌دهیم و در محدوده‌های خود که طرح اجرا می‌شود غرق شدگی را به صفر رسانده‌ایم.