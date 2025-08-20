سرپرست بخشداری مرکزی بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر عصر چهارشنبه در این آئین با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در زمینه مردمی‌سازی مدیریت و توسعه متوازن مناطق گفت: رویکرد اصلی دولت، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط مستقیم با مردم و ارتقای خدمات در تمامی نقاط، به ویژه مناطق روستایی است.

همه مدیران و مسئولان موظف‌اند با نگاه ملی و فرابخشی، در راستای رفع مشکلات محلی و ارتقای سطح رفاه عمومی هم‌افزایی داشته باشند.

وی با تقدیر از خدمات بخشدار سابق، برای سرپرست جدید بخشداری در انجام مسئولیت‌های محوله آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تعامل سازنده با مردم، پیگیری جدی مطالبات محلی و تلاش در مسیر توسعه بخش مرکزی تأکید نمود.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های عارف علوی‌تبار بخشدار پیشین مرکزی قدردانی و معصومه یزدان‌پناه به‌عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی معرفی شد.