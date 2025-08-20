به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با تبریک به کارکنان و کهنهسربازان صنعت هستهای این کشور به مناسبت هشتادمین سالگرد آن، در پیامی که در وبسایت کرملین منتشر شد؛ گفت: ما بهحق به نام بنیانگذاران برجسته پروژه هستهای و نسلهای متعدد دانشمندان، مهندسان و متخصصان بااستعداد افتخار میکنیم.
وی گفت: بهواسطه حرفهایگری و تلاشهای این افراد، طی سالها صدها مرکز صنعتی، پژوهشی و دفاتر طراحی ایجاد شده که یک مجموعه علمی و صنعتی یکپارچه را تشکیل داده و سپر هستهای قابلاعتمادی برای میهن ما فراهم کرده است.
رئیسجمهور روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دانشمندان هستهای این کشور به تقویت همکاریهای بینالمللی در این حوزه ادامه خواهند داد و پژوهشهای بنیادین و کاربردی را گسترش خواهند داد.
وی با اشاره به تأسیس صنعت هستهای در سال ۱۹۴۵ افزود: این رویداد یک دستاورد بزرگ و نقطه عطف در تاریخ کشور ما بود؛ پیروزی علم و فناوری که مسیر توسعه اقتصاد ملی، بخش انرژی، بهداشت و صنایع دفاعی را رقم زد و به تأمین امنیت ملی و دستیابی به موازنه راهبردی کمک کرد.
پوتین تأکید کرد که صنعت هستهای امروز نماد توانمندی فناورانه روسیه است و تیم «روس اتم» با تکیه بر میراث پیشینیان خود، در حال پیشبرد فناوریهای نوین، اجرای پروژههای زیرساختی، نوسازی ناوگان یخشکنهای هستهای و همچنین ایفای نقش مؤثر در برنامههای فضایی است.
وی خطاب به فعالان حوزه هستهای روسیه نیز گفت: شما بهطور مؤثر در حال انجام مأموریتهایی هستید که هدف آنها وارد کردن فناوریهای نوین به بخشهای کلیدی اقتصاد، اجرای پروژههای زیرساختی، نوسازی ناوگان یخشکنهای هستهای و همچنین حضور قابلتوجه در اکتشافات فضایی است.
