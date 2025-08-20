  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۵۶

پوتین: روسیه دارای سپر هسته‌ای قابل‌اعتماد است

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که این کشور دارای یک سپر هسته‌ای مطمئن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با تبریک به کارکنان و کهنه‌سربازان صنعت هسته‌ای این کشور به مناسبت هشتادمین سالگرد آن، در پیامی که در وب‌سایت کرملین منتشر شد؛ گفت: ما به‌حق به نام بنیان‌گذاران برجسته پروژه هسته‌ای و نسل‌های متعدد دانشمندان، مهندسان و متخصصان بااستعداد افتخار می‌کنیم.

وی گفت: به‌واسطه حرفه‌ای‌گری و تلاش‌های این افراد، طی سال‌ها صدها مرکز صنعتی، پژوهشی و دفاتر طراحی ایجاد شده که یک مجموعه علمی و صنعتی یکپارچه را تشکیل داده و سپر هسته‌ای قابل‌اعتمادی برای میهن ما فراهم کرده است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دانشمندان هسته‌ای این کشور به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه ادامه خواهند داد و پژوهش‌های بنیادین و کاربردی را گسترش خواهند داد.

وی با اشاره به تأسیس صنعت هسته‌ای در سال ۱۹۴۵ افزود: این رویداد یک دستاورد بزرگ و نقطه عطف در تاریخ کشور ما بود؛ پیروزی علم و فناوری که مسیر توسعه اقتصاد ملی، بخش انرژی، بهداشت و صنایع دفاعی را رقم زد و به تأمین امنیت ملی و دستیابی به موازنه راهبردی کمک کرد.

پوتین تأکید کرد که صنعت هسته‌ای امروز نماد توانمندی فناورانه روسیه است و تیم «روس اتم» با تکیه بر میراث پیشینیان خود، در حال پیشبرد فناوری‌های نوین، اجرای پروژه‌های زیرساختی، نوسازی ناوگان یخ‌شکن‌های هسته‌ای و همچنین ایفای نقش مؤثر در برنامه‌های فضایی است.

وی خطاب به فعالان حوزه هسته‌ای روسیه نیز گفت: شما به‌طور مؤثر در حال انجام مأموریت‌هایی هستید که هدف آن‌ها وارد کردن فناوری‌های نوین به بخش‌های کلیدی اقتصاد، اجرای پروژه‌های زیرساختی، نوسازی ناوگان یخ‌شکن‌های هسته‌ای و همچنین حضور قابل‌توجه در اکتشافات فضایی است.

