معاون ترامپ: تأمین امنیت اوکراین بر دوش اروپایی ها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که اوکراین به دنبال تضمین بلندمدت برای حفظ تمامیت ارضی خود است و می‌خواهد مطمئن شود که بار دیگر در معرض تجاوز روسیه قرار نخواهد گرفت.

ونس افزود: روس‌ها خواهان کنترل بخش‌هایی از اوکراین هستند؛ بخش عمده‌ای که هم‌اکنون تحت اشغال [آنها] است و بخش دیگری که هنوز اشغال نشده است.

وی در بخش دیگری از مصاحبه اش خاطرنشان کرد: بیشترین سهم در تأمین امنیت اوکراین بر دوش اروپایی‌ها خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین درباره ورود ایلان ماسک به عرصه تشکیل یک حزب سیاسی سوم در آمریکا گفت: فکر می‌کنم ادامه این مسیر از سوی ماسک اشتباه باشد.

ونس تأکید کرد که هیچ گفت‌وگویی با ماسک یا سایر حامیان مالی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا نداشته است.

رسانه آمریکایی: آمریکا نقش محدودی در تضمین امنیتی اوکراین خواهد داشت

در همین راستا، پایگاه خبری پلتیکو به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که یک مقام پنتاگون به برخی از متحدان اعلام کرده است: واشنگتن قصد دارد نقش محدودی در ارائه هرگونه تضمین به اوکراین ایفا کند.

بر اساس گزارش مسئولان به پلیتیکو، این اظهارات آمریکایی‌ها موجب نگرانی متحدان شده است؛ چرا که ترامپ بر نقش اروپا برای تضمین صلح بلندمدت تکیه دارد.

از سوی دیگر، ه مچنین، روزنامه وال استریت ژورنال نی ز به نقل از یک مقام در دولت ترامپ نوشت که وی و تیمش در تلاشند تا دیداری دوجانبه میان مقامات روس و اوکراین ترتیب دهند.

بر اساس این گزارش، این دیدار میان مقامات روسی و اوکراینی با هدف توقف کشتار و پایان دادن به جنگ برنامه‌ریزی شده است.