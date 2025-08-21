رستم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، دکتر میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده و نخستین جلسه شورای معاونین وزارتخانه نیز برگزار شده است.

وی با اشاره به اشراف کامل وزیر بر مسائل اجتماعی و اقتصادی، افزود: امور بازنشستگان، صندوق‌ها، اقتصاد و اشتغال از جمله محورهای اصلی برنامه‌ریزی وزارت تعاون در دوره جدید است.

قنبری ادامه داد: دستگاه‌های تابعه موظف‌اند در راستای شفاف‌سازی، تبیین اقدامات و حمایت از سیاست‌های وزارتخانه، همکاری لازم را داشته باشند تا برنامه‌های دولت وفاق به‌درستی اجرایی شود.

مدیرکل تعاون استان با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی، گفت: اقدامات روابط عمومی‌ها در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی وزارتخانه نقش کلیدی دارد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و هفته تعاون، این مناسبت‌ها را فرصتی برای معرفی خدمات و دستاوردهای دستگاه‌ها دانست و افزود: مدیران باید با دقت و صداقت، خدمات صورت‌گرفته را به اطلاع مردم برسانند.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح و ارتباط مؤثر با رسانه‌ها موجب افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه‌های انسانی خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متنوعی نیز برای جامعه هدف در نظر گرفته شده است.