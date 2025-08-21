به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت در کردستان که به صورت وبیناری با فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: شعار محوری هفته دولت «۱۲ ماه تلاش؛ ۱۲ روز دفاع» است که باید در تمام برنامه‌های هفته دولت مشهود باشد.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان در سال آینده اضافه کرد: باید در تمام برنامه‌های هفته دولت از بنر و اطلاع رسانی این کنگره استفاده شود.

وی با بیان اینکه در ایام اربعین کمیته‌ها و ستاد اربعین شهرستان‌ها در این این فعالیت گسترده‌ای داشتند، تصریح کرد: تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها و مردم در برپایی موکب‌ها و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تلاش کردند که جای تقدیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان یادآور شد: در هفته دولت افتتاحیه و کلنگ‌زنی‌هایی انجام می‌گیرد و باید زحمات دولت وفاق ملی در طول یکسال اخیر نیز اطلاع رسانی و مردم در برنامه‌های مشارکت دادن شوند.

ورمقانی تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از کارمندان نمونه و خانواده شهدای کارمند در ادارات، انجام برنامه‌های فرهنگی، ورزشی در کنار فعالیت واحدهای تولیدی در ایام هفته دولت گنجانده شود.

فضاسازی شهر و روستاهای بین مسیر، برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌ها و کنگ‌زنی‌ها، همکاری با شورای تأمین استان، برپایی نیز خدمت، پاسخگویی به مشکلات مردم، اعزام اردوهای جهادی و میز خدمت به روستاها، حضور پرشور در نماز جمعه نیز از دیگر مواردی بود که مورد تاکید ورمقانی قرار گرفت.