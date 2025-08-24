خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: سد مخزنی سیکان، پروژه‌ای که آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ با هدف کنترل روان‌آب‌های سطحی در استان ایلام کلید خورد، به نمادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و وعده‌های ناتمام تبدیل شده است. این سد که قرار بود ظرف ۴ سال به بهره‌برداری برسد، پس از گذشت ۱۵ سال تنها ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

یکی از اهالی روستای فرهادآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی این روستا اظهار داشت: سال‌های سال است که در این روستا زندگی می‌کنیم و منتظر هستیم تا تکلیف ما مشخص شود. امیدواریم با تکمیل این سد، هم مشکل آب منطقه حل شود و هم آبادی و رونق به این منطقه بازگردد.

علیرضا تیموری با اشاره به مشکلات ناشی از بلاتکلیفی وضعیت تملک زمین‌های کشاورزی گفت: ما سال‌هاست که در اینجا زحمت می‌کشیم و زندگی می‌کنیم، اما نمی‌دانیم سرنوشت زمین‌هایمان چه خواهد شد. امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود.

در همین راستا، مسئولان قرارگاه خاتم‌الانبیاء که اجرای این پروژه را بر عهده دارند، اعلام کرده‌اند در صورت تأمین اعتبار، این پروژه را طبق برنامه زمانبندی سه ساله به اتمام خواهند رساند. گرچه در یک سال گذشته عملیات اجرایی طرح شتاب بیشتری گرفته، اما همچنان در انتظار تخصیص اعتبارات و تملک روستای فرهادآباد باقی مانده است.

به گفته مسئولان، برای تملک روستای بالادستی ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. تخصیص این اعتبار می‌تواند روند اجرای پروژه را تسریع کرده و زمینه بهره‌برداری از سد را حتی قبل از موعد مقرر فراهم کند.

اهداف و مزایای سد سیکان

فرماندار دره شهر در همین ارتباط اظهار داشت: تأمین آب آشامیدنی سه شهرستان بدره، شهر و… و تامین حقابه ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایین‌دست از اهداف اصلی ساخت سد مخزنی سیکان است.

حسن میری بیان کرد: با بهره‌برداری کامل از این سد، سالانه از هدررفت ۳۶ میلیون متر مکعب آب جلوگیری می‌شود. سد سیکان با حجم مخزن حدود ۱۵ میلیون متر مکعب آب، پنجمین سد خاکی در دست احداث استان ایلام است.

اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد سیکان دره شهر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک اراضی و آغاز عملیات اجرایی سد سیکان در این استان خبر داد.

روح الله نورمحمدی بیان کرد: این اعتبار، که قرار است طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ تأمین شود، گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های آبی و مدیریت منابع طبیعی منطقه به شمار می‌رود.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این تخصیص اعتبار اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان برای تملک ۱۰۰ هکتار از اراضی مورد نیاز و همچنین اجرای طرح سد در نظر گرفته شده است. این اعتبارات از سه محل اصلی تأمین خواهد شد.

وی افزود: از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق وزارت نیرو در قالب ماده ۵۶، و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها توسط وزارت نیرو تأمین و پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این تخصیص اعتبار چشم‌انداز روشنی را برای تکمیل پروژه‌های حیاتی و توسعه پایدار استان ایلام ترسیم می‌کند. این طرح‌ها نه تنها به بهبود وضعیت منابع آبی کمک می‌کنند، بلکه در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه نیز مؤثر خواهند بود.

سد مخزنی سیکان اکنون به یکی از نمونه‌های بارز پروژه‌های نیمه‌تمام کشور تبدیل شده است. تأخیر طولانی، بلاتکلیفی اهالی روستاهای بالادست به‌ویژه فرهادآباد، و مشکلات مربوط به تملک زمین‌ها، اجرای این طرح را به چالش کشیده است.

با وجود این، تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار و اعلام برنامه اجرای سه‌ساله توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء، چشم‌انداز جدیدی برای تسریع عملیات و تکمیل این پروژه حیاتی ایجاد کرده است.

تحقق کامل این وعده‌ها می‌تواند نه‌تنها نیاز آبی سه شهرستان و هزاران هکتار زمین کشاورزی را برطرف کند، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه نیز باشد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که موفقیت این طرح بیش از هر چیز وابسته به تخصیص به‌موقع اعتبارات و مدیریت کارآمد پروژه خواهد بود.