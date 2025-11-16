به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه ویژه هماهنگی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به ریاست مریم اکبری، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه برگزار شد.

این نشست با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید و طی آن برنامه‌های پیشنهادی ادارات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اکبری در این جلسه ضمن تبیین اهمیت جایگاه زن در فرهنگ ایرانی اسلامی، بر برگزاری منسجم و اثرگذار برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خانواده‌محور تأکید کرد.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هم‌افزایی، برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن را به‌گونه‌ای اجرا کنند که ضمن پاسداشت شأن مادران، به ترویج فرهنگ تکریم زن در جامعه نیز منجر شود.