  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در کرمانشاه هماهنگ‌سازی شد

برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در کرمانشاه هماهنگ‌سازی شد

کرمانشاه - نشست هماهنگی ویژه برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر به ریاست مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه ویژه هماهنگی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به ریاست مریم اکبری، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه برگزار شد.

این نشست با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید و طی آن برنامه‌های پیشنهادی ادارات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اکبری در این جلسه ضمن تبیین اهمیت جایگاه زن در فرهنگ ایرانی اسلامی، بر برگزاری منسجم و اثرگذار برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خانواده‌محور تأکید کرد.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هم‌افزایی، برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن را به‌گونه‌ای اجرا کنند که ضمن پاسداشت شأن مادران، به ترویج فرهنگ تکریم زن در جامعه نیز منجر شود.

کد خبر 6658414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها