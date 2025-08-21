افزایش رطوبت و شرجی در سطح استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت دریایی نسبتاً آرامی برای سواحل و فراساحل استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت وقوع ناپایداریهای موقت جوی در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب، دور از انتظار نیست.
وی گفت: غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق صبحگاهی پدیدههای غالب در سطح استان در پنج روز آینده خواهند بود.
شکوهی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، از بعدازظهر امروز تا امشب در مناطق شرقی و جنوبی استان گاهی افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی پیش بینی میشود.
وی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی - جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
