مساجد سنگر وحدت و مقاومت در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین داود خواجه‌لو، صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی مساجد که به صورت متمرکز استانی در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: روز جهانی مسجد یک مناسبت انقلابی و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش مساجد در تحولات فرهنگی و اجتماعی است.

وی با تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به حاضران، افزود: شعار امسال روز جهانی مسجد با عنوان «مسجد؛ محور وحدت و سنگر مقاومت» نشان می‌دهد که مساجد تنها محل عبادت نیستند بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مقاومت اسلامی نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امور مساجد کردستان تصریح کرد: امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد باید محور چهار مأموریت اصلی یعنی معنویت، بصیرت، مقاومت و خدمت باشد و دیگر ارکان مسجد همچون هیئت امنا، بسیج و کانون‌های فرهنگی باید او را در این مسیر یاری کنند.

خواجه‌لو با قدردانی از همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این مراسم گفت: از امروز تا هفتم شهریور به عنوان هفته گرامیداشت روز جهانی مسجد در نظر گرفته شده و همه متولیان امور مساجد باید تلاش کنند برنامه‌هایی در شأن و منزلت این خانه‌های الهی برگزار شود.

وی در پایان تاکید کرد: مساجد باید با مردمی‌بودن و ایجاد زمینه حضور همه اقشار به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بیش از پیش به کانون وحدت، همدلی و خدمت در جامعه اسلامی تبدیل شوند.