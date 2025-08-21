رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی و بهبود تراز تجاری طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان گیلان که با حضور آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار و هفته دولت، رسانه‌ها را یکی از ارکان مهم گردش آزاد اطلاعات در جامعه دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها در شرایط سخت نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تقویت انسجام ملی دارند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در بخش کشاورزی اظهار داشت: در سال نخست فعالیت دولت، بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده جهش ۵.۶ درصدی است؛ رقمی که فراتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه است.

نوری از افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به میزان یک درصد خبر داد و افزود: رشد ۲۷ درصدی در تولید ماهیان خاویاری و افزایش بیش از ۵۰ درصدی در تولید گوشت قرمز، طیور، زیتون و سایر محصولات گزارش شده است.

صادرات و تراز تجاری؛ دستاوردی در شرایط دشوار

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای صادراتی بخش کشاورزی بیان کرد: ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته و تراز تجاری بخش کشاورزی با بهبود سه میلیارد دلاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: این موفقیت‌ها در شرایط خشکسالی و اقلیم نامساعد، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی تولیدکنندگان است.

نوری همچنین اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، تراز تجاری بخش کشاورزی ۶ درصد بهبود و صادرات این بخش ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی به شرایط آغاز به کار دولت اشاره کرد و گفت: از روز تحلیف، کشور با هجمه‌های خارجی مواجه بود اما با انسجام ملی، حمایت مجلس و همدلی مردم، دولت توانست امور کشور را به خوبی مدیریت کند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: پاسخ هوشمندانه و قاطع مردم و نیروهای مسلح به دشمن، نشان‌دهنده روحیه دوران دفاع مقدس و انسجام ملی است.

قیمت‌گذاری برنج کیفی و پرداخت مطالبات چای‌کاران

نوری در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه محصولات استراتژیک از جمله برنج و چای اشاره کرد و گفت: تفاوت بین قیمت تضمینی و حمایتی را باید مدنظر داشت؛ همیشه خرید تضمینی به نفع تولیدکننده نیست.

وی افزود: اگر برنج با قیمت تضمینی خریداری می‌شد، هرگز به قیمت فعلی در بازار نمی‌رسید.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای نخستین‌بار قیمت‌گذاری برنج کیفی ایرانی انجام شده است، تصریح کرد: این اقدام انگیزه‌ای برای افزایش تولید و تلاش شالیکاران به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: هدف دولت متعادل‌سازی قیمت‌ها به گونه‌ای است که نه تولیدکننده متضرر شود و نه مصرف‌کننده تحت فشار قرار گیرد.

نوری افزود: فعال‌سازی تشکل‌های حوزه برنج، کاهش واسطه‌ها و تقویت شبکه‌های تعاونی، راهکار اصلی برای رساندن محصول به دست مصرف‌کننده به طور مستقیم است.

ساماندهی بازار چای و پایان انباشت سنواتی

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت چای سنواتی گفت: موضوع چای سنواتی که نزدیک به ۲۰ سال انباشته شده بود، سال گذشته به طور کامل ساماندهی و مطالبات چایکاران به‌روز شد.

وی ادامه داد: تا کنون ۶۵ درصد مطالبات پرداخت شده و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کارسازی شده است و پیش‌بینی می‌شود مابقی مطالبات نیز به زودی پرداخت شود.

نوری با اشاره به عملکرد قابل قبول بخش خصوصی در این حوزه گفت: امسال فرآیند خرید و پرداخت چای نسبت به سال‌های گذشته دقیق‌تر، روان‌تر و به‌موقع‌تر انجام شده و امیدواریم این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد.