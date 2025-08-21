  1. اقتصاد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

۲ مانع اصلی رشد تجارت ایران با اوراسیا

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: موانعی نظیر تعرفه‌های بالا و مشکلات بانکی رشد تجارت ایران با کشورهای اوراسیا را محدود کرده‌اند.

علی روشن یکتا، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حجم تجارت ایران با کشورهای اوراسیا تا سال گذشته تنها ۵ میلیارد دلار بوده که با توجه به جمعیت جهان (۸ میلیارد نفر) و جمعیت روسیه (۱۴۴ میلیون نفر)، رقم نسبتاً کمی است و ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد وجود دارد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی کشورهای اوراسیا معادل ۲۵۶۴ میلیارد دلار است که تقریباً ۳.۹ تا ۴ درصد از تولید جهانی ۱۰۰ هزار میلیارد دلاری را شامل می‌شود. همچنین تا سال ۲۰۲۱، صادرات روسیه ۶۷۳ میلیارد دلار از مجموع ۲۸ هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، یعنی حدود ۴.۲ درصد، بوده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: واردات کشورهای عضو اوراسیا در پایان سال ۲۰۲۱، ۴۸۴ میلیارد دلار بوده که سهم روسیه از این رقم ۳۸۰ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: ایران با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۳۸۴ میلیارد دلار، به میزان ۱۵.۲ درصد به ظرفیت‌های اقتصادی اوراسیا اضافه می‌کند. صادرات ۸۰ میلیارد دلاری و واردات ۷۷ میلیارد دلاری ایران نیز به ترتیب ۱۲.۲ و ۱۶ درصد به ظرفیت‌های این منطقه کمک می‌کند.

یکتا تأکید کرد: موانعی نظیر تعرفه‌های بالا و مشکلات بانکی رشد تجارت ایران با کشورهای اوراسیا را محدود کرده‌اند و گفت: با رفع این موانع و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، فرصت‌های بیشتری برای گسترش همکاری‌های تجاری ایران در این منطقه فراهم خواهد شد.

سمیه رسولی

