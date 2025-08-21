به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: ۱۲۰ پروژه برقرسانی با سرمایهگذاری ۸۴۰ میلیارد ریال در هفته دولت امسال در ۱۴ شهرستان استان افتتاح میشود و دسترسی پایدار برق برای شهروندان تقویت خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، گفت: پروژههای هفته دولت شامل اصلاح و بهینهسازی شبکه، توسعه خطوط شهری و روستایی، کاهش تلفات، تأمین برق پایدار، تبدیل سیم به کابل، تجهیز پستهای زمینی، توسعه فیدرها، رفع ضعف ولتاژ و احداث ساختمانهای اداری است که در ۱۴ شهرستان و ۳۷ شهر استان اجرا شده است.
وی جزئیات توزیع پروژهها را چنین اعلام کرد: ساری ۶ پروژه، بابل ۷ پروژه، نکا و سوادکوه هر کدام ۹ پروژه، آمل یکپروژه، جویبار ۳ پروژه، سیمرغ ۱۸ پروژه، گلوگاه ۲ پروژه، قائمشهر ۱۰ پروژه، میاندرود ۱۷ پروژه، بهشهر ۹ پروژه، فریدونکنار ۶ پروژه و بابلسر ۱۶ پروژه افتتاح خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به افزایش مصرف برق در اثر ورود سامانه هوای گرم و کاهش تولید نیروگاههای برقآبی به دلیل خشکسالی، افزود: مدیریت مصرف برق توسط شهروندان و رعایت اصول صرفهجویی نقش مهمی در پایداری شبکه و استمرار خدماترسانی مطمئن دارد.
نظر شما