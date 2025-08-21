  1. استانها
سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیاردی برای اجرای ۱۲۰ پروژه برق در مازندران

ساری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: ۱۲۰ پروژه برق‌رسانی در ۱۴ شهر استان با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد ریال در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: ۱۲۰ پروژه برق‌رسانی با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد ریال در هفته دولت امسال در ۱۴ شهرستان استان افتتاح می‌شود و دسترسی پایدار برق برای شهروندان تقویت خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، گفت: پروژه‌های هفته دولت شامل اصلاح و بهینه‌سازی شبکه، توسعه خطوط شهری و روستایی، کاهش تلفات، تأمین برق پایدار، تبدیل سیم به کابل، تجهیز پست‌های زمینی، توسعه فیدرها، رفع ضعف ولتاژ و احداث ساختمان‌های اداری است که در ۱۴ شهرستان و ۳۷ شهر استان اجرا شده است.

وی جزئیات توزیع پروژه‌ها را چنین اعلام کرد: ساری ۶ پروژه، بابل ۷ پروژه، نکا و سوادکوه هر کدام ۹ پروژه، آمل یکپروژه، جویبار ۳ پروژه، سیمرغ ۱۸ پروژه، گلوگاه ۲ پروژه، قائمشهر ۱۰ پروژه، میاندرود ۱۷ پروژه، بهشهر ۹ پروژه، فریدونکنار ۶ پروژه و بابلسر ۱۶ پروژه افتتاح خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به افزایش مصرف برق در اثر ورود سامانه هوای گرم و کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی، افزود: مدیریت مصرف برق توسط شهروندان و رعایت اصول صرفه‌جویی نقش مهمی در پایداری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی مطمئن دارد.

