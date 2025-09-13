افتتاح مرکز فضایی ملی جدید در مسکو+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو و دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، امروز شنبه مرکز فضایی ملی جدیدی را در مسکو افتتاح کردند.

این مرکز در غرب مسکو واقع شده است.

کارکنان روسکاسموس به این مرکز جدید نقل مکان خواهند کرد و این ساختمان همچنین کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصوصی و نمایندگان ناسا در روسیه را در خود جای خواهد داد.

تصاویری از مراسم افتتاح مرکز ملی فضایی در مسکو با حضور پوتین رسانه‌ای شده است.

رییس جمهور روسیه نیز در سخنانی افتتاح مرکز ملی فضایی جدید در مسکو را به همه دست‌اندرکاران صنعت فضایی کشورش تبریک گفت.