اوکراین:زلنسکی آماده است در دیدار با پوتین درباره مسائل ارضی گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «یو ان ان»، سرهی کیسلیتسیا معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین ادعا کرد که هیچ نشانه‌ای از آمادگی پوتین برای مذاکره معنادار جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد!

معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین در این خصوص اضافه کرد که روسیه در حال فریب دادن آمریکا است، در حالی که زلنسکی آماده است تا در مورد مسائل ارضی از خط تماس، بحث کند.

سرهی کیسلیتسیا اضافه کرد: وقتی صحبت از مسائل ارضی می‌شود، رئیس جمهور زلنسکی به وضوح اعلام کرد که آماده است با پوتین بنشیند و در این مورد بحث کند و بحث در مورد مسائل ارضی را از خط درگیری‌های جنگی فعلی آغاز کند.