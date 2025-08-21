  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

دستگیری مردی با لباس زنانه در روستای لنگر ساری

ساری- دستگیری مردی با لباس زنانه در روستای لنگر ساری فرمانده انتظامی نگساری از دستگیری مردی خبر داد که با پوشش زنانه برای فروشنده یک سوپرمارکت در روستای لنگر ایجاد مزاحمت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن‌زاده اظهار داشت: این فرد به دلیل خصومت قبلی ناشی از یک معامله، با ظاهری زنانه وارد سوپرمارکت شد و قصد داشت فروشنده را بترساند، اما با فریادهای وی مواجه شد.

وی افزود: فریادهای فروشنده موجب شد تا مرد متهم نتواند به هدف خود برسد. در ادامه، مردم محلی که شاهد ماجرا بودند، به سرعت وارد عمل شده و ضمن کمک به فروشنده، او را در داخل مغازه محاصره کردند و موضوع را به پلیس گزارش دادند.

سرهنگ حسن‌زاده تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل، متهم را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند. وی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری مناسب، آزاد شد.

فرمانده انتظامی ساری با تأکید بر اهمیت نقش مردم در پیشگیری از جرایم، گفت: یکی از راهکارهای مهم پیشگیری وضعی، افزایش نظارت عمومی و مشارکت جمعی در رفتارهای اجتماعی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بزه‌دیدگی داشته باشد.

