دستگیری مردی با لباس زنانه در روستای لنگر ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن‌زاده اظهار داشت: این فرد به دلیل خصومت قبلی ناشی از یک معامله، با ظاهری زنانه وارد سوپرمارکت شد و قصد داشت فروشنده را بترساند، اما با فریادهای وی مواجه شد.

وی افزود: فریادهای فروشنده موجب شد تا مرد متهم نتواند به هدف خود برسد. در ادامه، مردم محلی که شاهد ماجرا بودند، به سرعت وارد عمل شده و ضمن کمک به فروشنده، او را در داخل مغازه محاصره کردند و موضوع را به پلیس گزارش دادند.

سرهنگ حسن‌زاده تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل، متهم را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند. وی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری مناسب، آزاد شد.

فرمانده انتظامی ساری با تأکید بر اهمیت نقش مردم در پیشگیری از جرایم، گفت: یکی از راهکارهای مهم پیشگیری وضعی، افزایش نظارت عمومی و مشارکت جمعی در رفتارهای اجتماعی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بزه‌دیدگی داشته باشد.