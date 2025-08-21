  1. استانها
  2. یزد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

دستگیری کلاهبردار ۴۵۰۰ میلیاردی در یزد

دستگیری کلاهبردار ۴۵۰۰ میلیاردی در یزد

یزد-فرمانده انتظامی استان یزد از متهم کلاهبرداری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر اظهار کرد: به دنبال دریافت حکم قضائی مبنی بر جلب کلاهبردار متواری، پرونده مربوطه به پلیس آگاهی استان یزد ارجاع داده شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با تشکیل تیمی عملیاتی و کارهای اطلاعاتی محل اخفای متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متهم به کلاهبرداری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان تحت عناوین مختلف اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این فرد که با محکومیت‌های متعدد مدت‌ها تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی استان یزد و تهران بود با تغییر مستمر محل اقامت خود در تلاش برای فرار از اجرای عدالت بود که با تیزهوشی کارآگاهان پلیس یزد دستگیر شد.

سردار نگهبان در پایان با بیان اینکه متهم تحویل مراجع قضائی شد خاطرنشان کرد: شهروندان از اعتماد بی جا به افراد کلاهبردار اجتناب کنند.

کد خبر 6567076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها