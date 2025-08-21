دستگیری کلاهبردار ۴۵۰۰ میلیاردی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر اظهار کرد: به دنبال دریافت حکم قضائی مبنی بر جلب کلاهبردار متواری، پرونده مربوطه به پلیس آگاهی استان یزد ارجاع داده شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با تشکیل تیمی عملیاتی و کارهای اطلاعاتی محل اخفای متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متهم به کلاهبرداری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان تحت عناوین مختلف اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این فرد که با محکومیت‌های متعدد مدت‌ها تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی استان یزد و تهران بود با تغییر مستمر محل اقامت خود در تلاش برای فرار از اجرای عدالت بود که با تیزهوشی کارآگاهان پلیس یزد دستگیر شد.

سردار نگهبان در پایان با بیان اینکه متهم تحویل مراجع قضائی شد خاطرنشان کرد: شهروندان از اعتماد بی جا به افراد کلاهبردار اجتناب کنند.