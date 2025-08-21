  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

آخرین جزییات ترکیب نهایی تیم ملی والیبال برای قهرمانی جهان

آخرین جزییات ترکیب نهایی تیم ملی والیبال برای قهرمانی جهان

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: ترکیب نهایی تیم ملی والیبال ایران در آخرین روز حضور در دوحه مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران امروز درباره برنامه‌های تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: تمرینات تیم ملی در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریورماه تعطیل است و بازیکنان و کادرفنی فرصت دیدار با خانواده‌های خود را خواهند داشت و عصر دوشنبه آخرین جلسه تمرینی در تهران خواهد بود و بامداد سه شنبه تیم راهی دوحه قطر خواهد شد.

وی در مورد برنامه‌های تیم ملی در قطر هم عنوان داشت: فعلاً با هر کدام از دو تیم قطر و مصر انجام یک بازی رسمی تدارکاتی قطعی شده است و احتمال افزایش این بازی‌ها و اردوی مشترک هم وجود دارد.

سرپرست تیم ملی در خصوص اینکه چه زمانی تکلیف یک پاسور اضافی مشخص خواهد شد، گفت: در آخرین روز حضور در دوحه یک پاسور به همراه نیما باطنی از قطر راهی تهران خواهند شد و بقیه اعضای تیم به مانیل خواهند رفت.

کد خبر 6567101
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها